Narcocultura en México: la crisis silenciosa de la conciencia

En el contexto actual de México, la preocupación social no ha dejado de crecer por los marcados episodios de violencia, la presencia constante del crimen organizado en la conversación pública y la visibilidad de figuras del narcotráfico en distintos espacios culturales

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En este sentido, la reciente reflexión del Observatorio de la Conferencia del Episcopado Mexicano, nos invita a ir más allá del análisis inmediato. La cuestión no es únicamente lo que está ocurriendo, que todos los sabemos, que sale en las noticias, que es tema recurrente en la vida de todos los mexicanos; sino cómo se está comprendiendo este tema. Porque, en el fondo, la narcocultura no es solo sobre un fenómeno delictivo, sino que nos revela la forma de comprender y percibir el bien y el mal.

¿Qué es realmente la narcocultura?

Reducir la narcocultura a corridos, series o símbolos visibles sería simplificar un fenómeno mucho más amplio. Se trata más bien de una narrativa cultural que ha ido permeando en distintos niveles de la sociedad, moldeando aspiraciones, referentes y formas de entender el éxito.

En ella, el narcotraficante, deja de ser únicamente un criminal para convertirse en una figura ambigua. A veces aparece como alguien que “logró salir adelante”, como un benefactor (como sucede en algunos pueblos o comunidades), o incluso un símbolo de poder frente a un sistema percibido como débil.

Este fenómeno no es menor si se observa su alcance. Según estudios publicados en arXiv: “The growth of drug cartels in Mexico” (2023), estiman que los cárteles en México podrían involucrar entre 160,000 y 185,000 personas, convirtiéndose en uno de los mayores “empleadores” del país. Esto no solo habla de estructura criminal, sino de una realidad que toca profundamente el tejido social.

El problema no es solo que exista la violencia, sino que comience a ser aceptable, justificable y, en el peor de los casos, admirable, para algunas personas.

El núcleo del problema: la distorsión moral

En el fondo, la narcocultura revela una crisis más profunda en la sociedad: la distorsión de la conciencia moral.

La narcocultura es una narrativa cultural que ha ido penetrando en la sociedad, moldeando aspiraciones, símbolos y referentes. Hoy, su presencia es difícil de ignorar. De acuerdo con rankings de plataformas como Spotify, una gran parte de las canciones más escuchadas en México pertenecen al género de corridos. En 2024, 39 de 50 canciones podían incluir referencias al narcotráfico o al consumo de drogas. Además, el consumo de este tipo de música ha crecido hasta un 500% en plataformas digitales en los últimos años.

El fenómeno impacta especialmente a los jóvenes: alrededor del 75% de los oyentes de narcocorridos pertenece a generaciones entre los 18 y 40 años . Y no se queda en la música: influye en la forma de vestir, en los símbolos de éxito y en los modelos aspiracionales.

Como señala el observatorio de los obispos mexicanos, el mal deja de reconocerse como tal y comienza a evaluarse en función de su practicidad. La violencia ya no se rechaza por ser injusta, sino solo cuando afecta de forma palpable la vida cotidiana.

Este cambio implica algo serio: el juicio ético es sustituido por una lógica de conveniencia. A ello se suma la exposición constante a contenidos que trivializan la violencia, generando una especie de habituación emocional.

La responsabilidad social (no solo del Estado)

Frente a esta realidad, es común señalar al Estado como principal responsable. Sin embargo, el análisis queda incompleto si se omite el papel de la sociedad y es que, el crimen organizado no está totalmente fuera de la misma sociedad: también se sostiene en prácticas que hemos normalizado.

La tolerancia a pequeñas ilegalidades, la aceptación de la corrupción como algo “normal”, el consumo de contenidos que glorifican la violencia o incluso la admiración hacia figuras del narco forman parte de un entramado cultural más amplio.

La narcocultura, en este sentido, no solo refleja la violencia: también la alimenta.

Mirada desde la fe: recuperar la conciencia

Ante este panorama, la fe cristiana propone una respuesta que va más allá de la denuncia: la formación de la conciencia.

El Catecismo de la Iglesia Católica recuerda que la persona está llamada a reconocer el bien y a vivir conforme a él. Esta capacidad no es automática; necesita ser educada y acompañada. La fe no solo denuncia el mal: forma una conciencia capaz de reconocerlo.

La Doctrina Social de la Iglesia aporta aquí dos principios fundamentales: la subsidiariedad, que recuerda la responsabilidad personal y comunitaria y la solidaridad, que subraya que el mal social afecta a todos.

En este contexto, el pensamiento crítico se vuelve indispensable. No se trata sólo de cuestionar ideas, sino de discernir moralmente lo que cada uno consume y asume como normal. El documento de los obispos mexicanos lo plantea con claridad: “El ciudadano crítico no recibe pasivamente las narrativas culturales, sino que evalúa su contenido y su impacto”.

Una esperanza posible

El panorama es exigente, pero no está cerrado. La cultura no es inamovible, se construye cada día.

México tiene raíces marcadas profundamente por la fe cristiana, donde la dignidad de la persona, la familia y el valor de la vida han sido pilares fundamentales. Recuperar esa identidad no es un asunto de nostalgia por el pasado, sino de sostén ante los retos que presenta el mundo moderno.

Esto pasa por las decisiones concretas, las que tomamos en el día a día, en lo que se consume, lo que se admira y lo que se transmite a las nuevas generaciones.