¿Elegir cuidar a tu enfermo o hacerlo porque “te tocó”?

Hay gran diferencia entre elegir libremente cuidar de otro y hacerlo porque "te tocó" por eso, estar con tu enfermo será diferente si lo ves con la mirada de Cristo

CUARESMA 2026

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Ayudo a sembrar esperanza

Las obras de misericordia son muy parcas y en el Evangelio encontramos únicamente "visitar al enfermo" (cf. Mt 25, 36). Pero si lo vemos de un punto de vista más amplio, tener un enfermo en casa y cuidar de él es muy distinto a llegar solo por un momento y llevarle un ramo de flores.

Elegir con libertad

En su Instagram, Amor que Sana, las Siervas de María ofrecen consejos a los cuidadores para acompañarlos en su misión y tocan este tema en uno de sus reels. Sor Ingrid lanza la pregunta:

¿Quién dijo que es lo mismo cuidar porque me tocó o cuidar desde mi libertad?

Al explicar la espiritualidad del cuidador expone que "nos han hecho creer que cuidar porque me tocó o porque es mi deber como hijo o simplemente porque elegí una profesión es suficiente. Pero no es así".

La religiosa comenta que al "cuidar desde el 'tengo que' el peso no es solo físico, es emocional, es una imposición intolerable". Añade que, a ese peso, hay que sumar "la sensación de que te roban tu tiempo, tus planes, etc., y todo esto pasa porque lo estás viviendo desde la resistencia y no desde la entrega".

Por eso, da una clave para alejarse de esta impresión: "Cuida desde la libertad". ¿Cómo lo puedes hacer? inquiere. "Tomando la iniciativa de hacerlo desde la libertad del querer antes que del deber".

El ejemplo de Cristo

Sor Ingrid comenta que, si lo pensamos bien, ese es el camino que trazó Jesús. "Él no nos salvó por un compromiso social o por un mandato del Padre. Lo hizo desde la libertad más absoluta que existe: la del amor que se entrega porque quiere, pese al dolor, sufrimiento y soledad que conlleva la entrega del propio ser de cara al otro".

Así es que, el cuidador debería preguntarse como lo sugiere la religiosa: "¿desde dónde estás cuidando? ¿desde la obligación o de la libertad?"