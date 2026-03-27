Beneficios de hacer tu propia palma para el Domingo de Ramos

La Semana Mayor comienza con el Domingo de Ramos, recordando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, momento que representamos en la misa dominical con palmas benditas, mismas que después se convierten en cenizas para el imponer el miércoles de ceniza del próximo año litúrgico.
Tú mismo puedes trenzar tu propia palma en familia, de modo que pasen tiempo juntos y, a su vez, conozcan el significado detrás de esta celebración que da inicio a la Semana Mayor de la Iglesia, para la que nos hemos preparado durante 40 días en la Cuaresma.
Beneficios de trenzar tu propia palma
A continuación te compartimos los beneficios que hay detrás de realizar esta significativa actividad.
1Preparación significativa
Diseñar tu propia palma te ayudará a conocer más sobre la entrada de Jesús a Jerusalén, mientras repasas el Evangelio (Mt 21 1, 11) para reflexionar y profundizar. Así, cuando participes de la Eucaristía ese dóa, sabrás de qué trata la lectura y estarás mejor preparado.
2Convivencia
Puedes reunirte con tu familia, amigos o grupo parroquial para crear sus propias palmas, pasar tiempo juntos y prepararse para la Semana Santa. Esto será especialmente útil para compartir entre distintas generaciones que, en ocasiones, no tienen muy claro qué pueden tener en común.
3Creatividad
Toda manualidad inspira y promueve la creatividad, por lo tanto, darte el tiempo de diseñar tu propia palma te ayudará a hacer un trenzado de cruz único, el cual puedes ofrecer a Jesús el Domingo de Ramos. Según la tradición cristiana puedes adornar con flores o con alguna estampa representativa.
4Compartir
Puedes hacer varias y regalar a tu familia, amigos o comunidad parroquial, dándole un mayor propósito a tu esfuerzo.
5Reflexión para nuestra vida
Al terminar de decorar nuestra palma podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Sí Jesús llegara hoy a nuestro hogar de qué forma le recibimos?
Una Cuaresma con sentido
Diseñar tu propia palma para el Domingo de Ramos puede transformar la manera en que vives este momento. Entre hojas entrelazadas y pequeños intentos imperfectos se abre un espacio para el silencio, la intención y la fe consciente. Más que lograr una palma perfecta, se trata de preparar el corazón para poder recibir a Jesús con una disposición renovada del alma.