Nuevamente termina la Cuaresma y la Semana Santa se aproxima, ¿qué podemos hacer para vivirla bien y aprovechar los frutos espirituales que dejará en nosotros?

CUARESMA 2026

Este contenido es gratuito, como todos nuestros artículos.

Apóyanos con un donativo y permítenos seguir llegando a millones de lectores.

Ayudo a sembrar esperanza

La Cuaresma termina y, como seguramente nos ha sucedido a todos, ni siquiera sentimos el paso de tiempo porque hemos estado imbuidos en muchas actividades; de pronto, ¡tenemos frente a nosotros la Semana Santa!, ¿qué podemos hacer para vivirla bien y aprovechar sus frutos espirituales?

1 Participa en la celebración del Domingo de Ramos

La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos o de la Pasión. El centro de este día está en la lectura del evangelio en el que se narra la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. No olvides comprar tus palmas. Este domingo es la puerta de preparación para los siguientes días.

2 Ve a la Misa crismal o a la Cena del Señor

Por la mañana del Jueves santo se celebra la Misa crismal. A ella acude el presbiterio de cada diócesis con su Obispo. Se bendicen los óleos de enfermos y catecúmenos y se consagra el santo crisma. Los sacerdotes renuevan sus promesas y en muchas diócesis se citan a algunos representantes de las parroquias para recibir los óleos que entregarán a sus párrocos en la celebración vespertina.

Si no puedes asistir a la Misa crismal procura hacerlo a la Cena del Señor por la tarde, en la que se realiza el lavatorio de pies, se entregan los santos óleos y se reserva el Santísimo en el monumento. No olvides dedicar por lo menos media hora de oración frente al Señor Sacramentado para que puedas ganar la indulgencia plenaria rezando el Tantum ergo.

Con esta celebración inicia el Triduo Pascual.

3 Ayuna, vive el viacrucis y la adoracion de la Cruz

Durante el Viernes santo se debe ayunar. No olvides que es un mandamiento que debemos observar durante todo el día. Además, en muchos lugares se acostumbra a rezar el santo Viacrucis por la mañana y por la tarde se celebra la adoración de la Cruz.

Se repite la lectura de la Pasión, pero no es Misa, solamente una celebración de la Palabra porque el Señor ha muerto. Tampoco hay bendición. La colecta de este día se destina a la manutención de los Santos Lugares, que este año están en peligro por la guerra. Sé generoso con tu ofrenda.

El Sábado santo es día de luto porque el Señor permanece en el sepulcro. No es un día de asueto ni de diversión. Nos estaremos preparando para la gran celebración de la noche.

4 Acude a la Vigilia Pascual

Si nunca lo has hecho, ve a la Misa del Sábado santo. La Vigilia pascual es la celebración más importante del año. En ella se entona el Pregón Pascual, se lee la historia de la salvación desde el Génesis hasta la epístola de san Pablo, en seguida se entona una alegre "gloria" porque es el momento en que el Señor deja el sepulcro venciendo a la muerte y suenan las campanas como señal de la victoria de Jesús resucitado.

En muchas parroquias se bautiza a los catecúmenos que se han preparado esmeradamente para este grandioso día.

Ve con mucha alegría y lleva tu cirio para encenderlo en el Fuego Nuevo, quedará bendito y te servirá de mucho tenerlo en casa.