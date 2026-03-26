Obispos responden a la eutanasia de Noelia

Su reacción a una muerte que puede paralizar: contemplar con dolor, reconocer la derrota social, valorar la vida, cuidar, rezar

CUARESMA 2026

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Ayudo a sembrar esperanza

Ante la eutanasia de la joven española Noelia Castillo, aplicada este jueves 26 de marzo de 2026 en un hospital de la provincia de Barcelona, obispos contemplan la situación con dolor, la reconocen como una derrota social, defienden la vida y una cultura del cuidado y rezan.

“Cuando la vida duele, la respuesta no puede ser acortar el camino, sino recorrerlo juntos”, declaró hoy la Subcomisión para la familia y defensa de la vida de la Conferencia Episcopal Española.

Tras la difusión de una entrevista a la joven, con gran repercusión en medios de comunicación y redes sociales, los obispos de esta comisión ofrecieron 5 respuestas a una muerte avalada por la ley y los tribunales.

1 Contemplar con dolor la situación

Solo un día después de la Jornada por la vida, 25 de marzo, “contemplamos con profundo dolor la situación de Noelia, esta joven de 25 años cuya historia refleja una acumulación de sufrimientos personales y carencias institucionales que interpelan a toda la sociedad”, escriben los obispos.

“Su situación no puede ser interpretada solo en clave de autonomía individual, sino que exige una mirada más honda, capaz de reconocer el peso del sufrimiento psicológico, la soledad y la desesperanza”, destacan.

2 Reconocer la derrota social

Para la Iglesia, “la eutanasia y el suicidio asistido no son un acto médico, sino la ruptura deliberada del vínculo del cuidado, y constituyen una derrota social cuando se presentan como respuesta al sufrimiento humano”.

“En este caso, no estamos ante una enfermedad terminal, sino ante heridas profundas que reclaman atención, tratamiento y esperanza”, añaden.

3 Valorar la vida

“La dignidad de la persona humana no depende de su estado de salud, ni de su percepción subjetiva de la vida, ni de su grado de autonomía -afirman-. Es un valor intrínseco que exige ser reconocido, protegido y promovido en toda circunstancia”.

4 Ofrecer una cultura del cuidado

Para los obispos “la respuesta verdaderamente humana ante el sufrimiento no puede ser provocar la muerte, sino ofrecer cercanía, acompañamiento, cuidados adecuados y apoyo integral”.

5 Oración

Los obispos manifiestan su cercanía a Noelia y a su familia y les aseguran su “oración, afecto y compromiso con una cultura del cuidado que no abandona a nadie”.

Y llaman “a toda la sociedad para reforzar los recursos de atención psicológica, el acompañamiento humano y las redes de apoyo, especialmente para las personas más vulnerables”.

También otros obispos españoles han reaccionado, entre ellos el presidente de la conferencia episcopal, Luis Argüello.

Por su parte, el obispo de Orihuela-Alicante José Ignacio Munilla ha publicado una oración para rezar en este momento:

Oración