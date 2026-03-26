Dios lo llamó a unirse al sacerdocio de una manera única

El joven franciscano Filip Mlinar: "Intenté confiarle todo a Él. Me sorprendió un poco un aspecto fundamental del carisma de Francisco: la fraternidad"

CUARESMA 2026

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El hermano Filip Mlinar es originario de la parroquia de Horjul y actualmente vive y ejerce su ministerio en el convento franciscano de Liubliana. Creció en una familia de seis miembros, en la que Dios y la fe ocupaba un lugar importante:

"Mi familia fue para mí un ejemplo de fe y un entorno seguro. Nos llevábamos muy bien con mis padres, podíamos hablar de todo. Fueron para mí un gran apoyo en todos los aspectos de la vida. Rezábamos mucho juntos".

Desde cuarto curso era monaguillo. Después de una misa, el sacerdote les hizo a todos los monaguillos en la sacristía una pregunta muy directa: "Chicos, ¿quién de vosotros se hará sacerdote?". No nos preguntó si alguno de nosotros quería ser sacerdote, sino quién sería sacerdote. Al parecer, yo era el que se sentía más incómodo y dije: 'Quizás yo'". Esa respuesta, que en un principio pretendía ser una especie de excusa, caló hondo en el corazón de Filip, y la idea del sacerdocio no le dejó en paz tampoco después; le dio muchas vueltas al asunto.

Un naturalista que ansiaba algo más

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De niño y durante su adolescencia tenía intereses muy variados, y la curiosidad le sigue acompañando hasta hoy:

"De mí mismo diría que, en el fondo de mi corazón, soy un naturalista. Siempre me han interesado la física, la informática y la tecnología. Me fascina lo mucho que se puede lograr gracias al intelecto humano. Poco a poco me di cuenta de que eso no lo es todo, de que existen límites. Lo que va más allá de ellos es la fe".

Cada mes acudía con su familia a la Santa Misa en Vič. "Cuando vi a los franciscanos durante la misa, pensé para mis adentros: Qué gente tan maravillosa". Me di cuenta de que se esforzaban por enseñar aquello con lo que realmente vivían y quiénes eran, que llevaban a cabo su misión con auténtica sinceridad".

También leía las vidas de los santos, y los que más le cautivaron fueron Francisco de Asís y Juan Bosco. "Si tuviera que decidir según el modelo de qué santo me gustaría vivir, elegiría a San Francisco. Es fascinante cómo dedicó toda su vida a un único objetivo: llegar al cielo".

Los sacerdotes son gobernantes, los religiosos son perezosos

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Cuando tuvo la oportunidad de observar de cerca a los frailes franciscanos, se dio cuenta de que Dios le llamaba más a la vida religiosa que al sacerdocio. Fue un descubrimiento un tanto sorprendente para aquel joven, que por entonces estaba convencido de que "los sacerdotes son gobernantes en las parroquias, y yo consideraba a los religiosos unos holgazanes".

Debido a esa convicción, sentía una cierta presión en su interior.

"Como veía al sacerdote como alguien que debía estar al día en todos los ámbitos y dominarlo todo —alguien que debía ser perfecto—, sentía presión, porque sabía que yo no era capaz de ello. Y es que un sacerdote no puede gustar siempre a todo el mundo. Tenemos diferentes capacidades y no existe el ser humano ideal. Al reflexionar sobre ello, comprendí que lo único que vale la pena es vivir para Dios. Incluso hoy en día soy capaz de hacer todo lo que Dios me pide, pero si cumplo con lo que me invita a hacer, Él también me dará la fuerza para hacerlo. Y eso es suficiente".

"Filip, ¿de verdad vas a ser sacerdote?"

Entró en el convento nada más terminar el instituto y comenzó sus estudios de teología. En casa, fue su hermano menor quien le "ayudó" a dar la noticia.

En algún sitio se enteró de que pensaba hacerme sacerdote. Una vez, durante la cena, me preguntó de forma un poco provocadora delante de todos: "Filip, ¿de verdad vas a hacerte sacerdote?". Tuve que admitir que, efectivamente, lo estaba pensando. Mi madre se tomó muy bien la noticia; mi padre, al principio, dijo que también se puede ser un buen cristiano si se hace el trabajo con honestidad y se va a misa con regularidad. A pesar de ello, sentía que Dios me llamaba a ese camino de especial entrega, para que dejara mis objetivos, mi trabajo y mi futuro, y me dedicara a Él.

La mayoría de mis compañeros de clase no entendían su decisión, "pero tenía la impresión de que la respetaban y sentían que había elegido ese camino porque quería hacer algo bueno".

Me gusta estar rodeado de gente joven

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Decidió conscientemente no tener grandes expectativas respecto a la vida en el convento:

"Intentaba confiarle todo a Él. Me sorprendió un poco la parte fundamental del carisma de Francisco: la fraternidad. Es decir, cómo nosotros, los franciscanos, estamos llamados a hacer muchas cosas juntos. La esencia de esto es que no cada uno busca sus propios proyectos, sino que nos ayudamos mutuamente. Eso significa mucho para mí hoy en día".

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