Cicerón y sus tips para dejar de ver tele y convivir más

Si Cicerón tenía razón, no es de extrañar que la gente sufra más problemas de salud mental que nunca. Todo esto por falta de interacción humana. Aquí unos tips

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Las palabras de Cicerón sobre la amistad son tan certeras que nos recuerda el valor de dicha relación. Dijo que si alguien "pudiera ascender al cielo y contemplar con claridad el orden natural del universo y la belleza de los cuerpos celestes, ese maravilloso espectáculo le proporcionaría escaso placer si no tuviera a nadie a quien contarle lo que había visto". Aquí te mostramos sus mejores tips ante esta situación.

No solo veía la comunión con los demás como uno de los bienes a nuestro alcance; la consideraba el contexto indispensable que hace que los demás bienes merezcan la pena. Si tiene razón, no es de extrañar que la gente esté experimentando más problemas de salud mental que nunca.

Hemos olvidado compartir nuestras experiencias con los demás

Antonio Guillem | Shutterstock

Si antes entendíamos que las experiencias solo valían la pena cuando podíamos compartirlas con alguien más, ahora parece que preferimos vivir la vida en soledad.

Anteriormente, se criticaba a la televisión por destruir la vida familiar, ya que sustituía las conversaciones con los amigos del colegio por una caja parlante luminosa. Pero al día de hoy, la familia reunida alrededor del televisor sería una alternativa bienvenida y unificadora a lo que suele ocurrir en los hogares, donde cada uno busca pasatiempos individuales, separados los unos de los otros.

El modelo de negocio de los servicios de streaming de video se basa en el hecho de que nos divertiremos solos. Mientras que Netflix y otros servicios solían estrenar los episodios de tal manera que se formaran comunidades de fans y se atrajera a nuevos seguidores a medida que avanzaba la serie, el nuevo modelo de negocio fomenta el "binge-watching", en el que una persona, sola, ve un episodio tras otro de una serie hasta altas horas de la noche.

Pero Netflix no inventó el entretenimiento en solitario. Lleva décadas creciendo. Se puede trazar una línea recta desde la introducción del Walkman de Sony en la década de 1980 hasta la situación actual, en la que las taquillas han estudiado las preferencias del público y han descubierto que la mayoría de los clientes prefiere asistir a los conciertos en solitario.

Antes había interacción entre nosotros, ahora las maquinas tomaron ese lugar

Las empresas han puesto a sus clientes, desde las cajas de autopago hasta las aplicaciones de comida rápida, no quieren interactuar con otro ser humano. Quieren hacer las cosas por sí mismos.

En su libro de 2000, Robert Putnam observó que los estadounidenses jugaban a los bolos en solitario en lugar de en ligas de bolos, algo que había predominado a lo largo del siglo XX. En nuestros días, la tecnología ha potenciado enormemente esa tendencia. Somos más propensos a jugar a la aplicación "Monopoly Go" (app) que al juego de mesa Monopoly; somos más propensos a jugar al Scrabble online con desconocidos o con la aplicación que con nuestras familias; y somos más propensos a interactuar en las redes sociales que a interactuar en persona con amigos.

Cuanto más delegamos el cuidado mutuo, más ansiosos nos sentimos

Yuganov Konstantin | Yuganov Konstantin

Las redes sociales han contribuido a este problema. En 2014, el Pew Research Center reveló que el 55 % de los adolescentes enviaba mensajes de texto a diario, pero solo el 25 % de ellos se reunía a diario con amigos. En 2025, una encuesta de la Asociación Americana de Psicología reveló que el 60 % de las personas se sentía emocionalmente desconectada y sola.

Los efectos de esto sobre la salud son graves. En 2023, el Cirujano General de EE. UU. declaró que la soledad, el aislamiento y la falta de conexión en nuestro país" constituían una "epidemia" y una "crisis de salud pública", que aumentaban el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, demencia y muerte prematura.

Mientras que la soledad hace daño, la comunidad cura. Como explica la psicóloga del desarrollo y autora Susan Pinker: "El contacto cara a cara libera toda una cascada de neurotransmisores. Y, al igual que una vacuna, te protegen ahora, en el presente, y también en el futuro. Dar la mano o chocar los cinco con alguien es suficiente para liberar oxitocina, lo que aumenta tu nivel de confianza y reduce tu estrés".

Eso significa que Cicerón tenía razón

Lo que Cicerón describió es la versión adulta de lo que experimentan los niños cuando dicen "¡Mírame!" en el patio del colegio, justo cuando más se lo están pasando bien. Según numerosas investigaciones, los adultos coinciden en que "casi todo es mejor con amigos".