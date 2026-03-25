Una Semana Santa amenazada en Jerusalén

El cardenal Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, anunció el 23 de marzo la cancelación de la procesión del Domingo de Ramos y el aplazamiento de la Misa Crismal. Hizo un llamamiento a los cristianos de Tierra Santa para que observaran una jornada de oración por la paz el 28 de marzo y les instó a mantener la esperanza a pesar de la oscuridad de la guerra

CUARESMA 2026

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"Orad sin cesar y no os desaniméis" (Lucas 18,1). El cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén, anunció oficialmente el 23 de marzo la cancelación de la procesión del Domingo de Ramos, que tradicionalmente se realiza desde el Monte de los Olivos hasta Jerusalén, debido a las restricciones impuestas por el conflicto en curso. "Será sustituida por un momento de oración por la ciudad de Jerusalén, en un lugar que se determinará posteriormente", especifica el comunicado.

La carta también menciona el aplazamiento de la Misa Crismal, que iba a celebrarse el Jueves Santo en la Basílica del Santo Sepulcro , "para una fecha posterior, tan pronto como la situación lo permita". Estas cancelaciones siguen a las de la tradicional peregrinación de Cuaresma a Jerusalén, con sus solemnes celebraciones en el Santo Sepulcro y los Santos Lugares de la Pasión.

"Diálogo constante con las autoridades competentes"

En referencia a las restricciones impuestas por el conflicto y los acontecimientos de los últimos días, que no ofrecen una mejora inminente, el patriarca mencionó la importancia de mantener un diálogo constante con las autoridades pertinentes y con otras iglesias cristianas.

Asimismo, explicó que está considerando diferentes maneras de celebrar la Pascua, aunque aclaró que es imposible dar instrucciones definitivas para los próximos días. Las iglesias de la diócesis permanecen abiertas y se exhorta a los párrocos a hacer todo lo posible para fomentar la oración y la participación de los fieles en las celebraciones pascuales.

Día de oración por la paz

El cardenal hizo entonces un ferviente llamado a la oración de las familias y las comunidades religiosas, proponiendo un "día especial" para rezar el Rosario el 28 de marzo, "para implorar el don de la paz y la serenidad" y "para unir espiritualmente a los cristianos", todo ello desde casa.

"Anhelamos la paz, ante todo para nuestros corazones atribulados. Solo la oración puede brindárnosla", añadió.