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La Santa Sede anuncia directrices sobre trasplantes de órganos animales a humanos

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I.Media - publicado el 25/03/26
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Aunque dichas directrices, éticas y científicas, continúan en proceso de perfeccionamiento, la Santa Sede ha informado que no existe obstáculo teológico para el xenotransplante

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A la luz de los recientes avances científicos, la Santa Sede afirma que no existe ningún obstáculo teológico para el xenotrasplante (o injerto de órganos), es decir, el injerto de un órgano de una especie en otra, siempre que se respeten estrictamente ciertos principios éticos. Las directrices científicas y éticas para esta técnica, que aún se encuentra en fase experimental, se presentaron en el documento "Perspectivas sobre el xenotrasplante", publicado por la Academia Pontificia para la Vida el 24 de marzo de 2026.

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