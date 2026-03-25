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La jerarquía en la Iglesia debe estar al servicio, subraya León XIV

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MASSIMO VALICCHIA | MASSIMO VALICCHIA

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I.Media - publicado el 25/03/26
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Centrándose en Lumen Gentium, el Papa León habló sobre la sucesión apostólica y los grados del orden sagrado

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La “jerarquía” en la Iglesia Católica es “una institución divina” y su misión es el “servicio”, afirmó León XIV durante la audiencia general que presidió en la Plaza de San Pedro el 25 de marzo de 2026. Como cada miércoles desde el comienzo del año, el Papa continuó sus catequesis sobre el Concilio Vaticano II, centrándose nuevamente en la constitución dogmática Lumen gentium.

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Tags:
audiencia generalconcilio vaticano iipapa leon xiv
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