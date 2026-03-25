La escuela del “arquitecto de Dios” para los trabajadores de la Sagrada Familia

Al pie de la famosa Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, ​​una modesta aula revela la visión católica del arquitecto sobre la dignidad y la belleza de todo ser humano

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Los visitantes que se congregan ante las imponentes torres de la Basílica de la Sagrada Familia suelen fijarse en sus fachadas esculpidas y su intrincado simbolismo. Pero a poca distancia, un edificio mucho más pequeño revela algo igualmente significativo sobre su arquitecto, Antoni Gaudí.

En 1909, mientras continuaba la construcción de la basílica, Gaudí diseñó las Escuelas de la Sagrada Familia, un colegio para los hijos de los obreros que participaban en su proyecto. Muchos de estos obreros provenían de familias humildes que se habían mudado a Barcelona en busca de trabajo. Los largos años que requirió la construcción de la iglesia hicieron que sus hijos necesitaran estabilidad y educación cerca de la obra.



Gaudí respondió a sus necesidades con un edificio de escala modesta pero de diseño meticuloso. La escuela, construida con ladrillos sencillos, presenta muros suavemente ondulados y un techo curvo. Estas formas onduladas no eran meramente decorativas; reforzaban la estructura a la vez que reducían el coste de los materiales, demostrando el talento de Gaudí: era experto en combinar la belleza con soluciones técnicamente sólidas. Incluso en el edificio provisional de la escuela, aplicó la misma creatividad que caracterizó sus diseños más grandiosos.

Aula vacía con sillas y pupitres en la escuela Gaudí, cerca de la catedral de la Sagrada Familia, en Barcelona, España. Pandora Pictures | Shutterstock

La belleza pertenece a todas partes

La decisión de construir una escuela reflejaba una visión más amplia. Gaudí entendía la arquitectura como un servicio. La basílica, que se alza imponente sobre el barrio, dependía del trabajo de canteros, carpinteros y artesanos. Al proporcionar un lugar para que sus hijos aprendieran, el arquitecto reconoció que la vida de una gran iglesia trasciende la piedra y el cemento, adentrándose en la vida cotidiana de las familias que la hacen posible.

La escuela también expresaba la convicción de que la belleza pertenece a los entornos cotidianos. Las aulas, luminosas y cuidadosamente diseñadas, transmiten respeto. Para Gaudí, la preocupación por la estética no solo era accesible a los mecenas adinerados o a los turistas. Podía moldear el entorno de las familias trabajadoras y comunicarles que sus vidas importaban dentro del proyecto general.



El edificio sobrevivió a los estragos de la Guerra Civil Española y posteriormente fue trasladado al complejo de la basílica. Hoy en día, pasa fácilmente desapercibido ante la imponente magnitud de la Sagrada Familia. Sin embargo, ofrece una visión de la armonía entre la fe y la obra de Gaudí. La misma imaginación que concibió los altísimos campanarios que apuntan al cielo también previó las necesidades prácticas de los niños en el recinto.

En una época en la que los grandes proyectos urbanísticos suelen eclipsar la vida de los trabajadores, la pequeña escuela de ladrillo revela un nuevo significado. Sugiere que la creatividad cristiana incluye la responsabilidad hacia aquellos cuyas manos dan vida a proyectos ambiciosos.