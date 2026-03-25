El Vaticano fija la fecha para la beatificación de Fulton Sheen

Según el Dicasterio para las Causas de los Santos, Fulton Sheen será beatificado el 24 de septiembre en los Estados Unidos de América

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A principios de este año, el Vaticano dio su aprobación definitiva para la beatificación del arzobispo Fulton J. Sheen. Esto ocurrió después de que ya se hubiera reconocido un milagro por su intercesión.

Tras un exhaustivo estudio médico, en 2010 se atribuyó un milagro a la intercesión de Fulton Sheen. El milagro consiste en la recuperación inexplicable de James Fulton Engstrom, un niño que, al parecer, nació sin vida en septiembre de 2010, hijo de Bonnie y Travis Engstrom, residentes en Goodfield, una localidad cercana a Peoria.

Un panel de siete expertos médicos que asesora a la Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano aprobó por unanimidad el milagro.

Este milagro abrió la posibilidad de que Fulton Sheen fuera beatificado y, tras una disputa pública sobre sus restos entre la Arquidiócesis de Nueva York y la Diócesis de Peoria, todo quedó listo para que se llevara a cabo la ceremonia.

La fecha original era el 21 de diciembre de 2019, pero unas semanas antes de la ceremonia, el Vaticano decidió suspenderla debido a una investigación judicial sobre denuncias de abuso sexual en la Diócesis de Rochester, Nueva York.

Desde entonces, Fulton Sheen ha sido absuelto y no existe ninguna acusación que tenga fundamento.

La beatificación está prevista para el 24 de septiembre de 2026

Aunque ni la Fundación Fulton Sheen ni la Diócesis de Peoria han hecho ningún anuncio, el propio Vaticano ha hecho pública la fecha de su beatificación.

Según figura en el sitio web del Dicasterio para las Causas de los Santos, los detalles son los siguientes:

El rito de beatificación de Fulton John Sheen tendrá lugar el jueves 24 de septiembre de 2026 en San Luis (Estados Unidos de América); el representante del Santo Padre será el cardenal Luis Antonio G. Tagle.

Una vez que la Fundación Fulton Sheen confirme estos detalles, se publicarán en su sitio web.

Se celebra a Nuestra Señora el 24 de septiembre con al menos dos títulos: Nuestra Señora de Walsingham y Nuestra Señora de la Misericordia.