Tener un familiar con demencia, no es tarea fácil. Entonces, cómo cuidarlo con paciencia y amor practicando rituales sencillos día a día que sean de apoyo

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Ayudo a sembrar esperanza

Cuidar a una persona con Alzheimer puede cambiar por completo la vida de toda la familia. Día tras día surgen nuevas dificultades: olvidos, ansiedad, cambios de comportamiento, una dependencia cada vez mayor de los demás. Y, sin embargo, en esta rutina diaria se puede encontrar cierto orden. La rutina diaria, la comunicación tranquila, las pequeñas actividades y el apoyo de otras personas ayudan no solo al enfermo, sino también a quien lo cuida día a día.

Una rutina que transmite seguridad

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En las primeras etapas de la enfermedad, la persona con Alzheimer comienza a experimentar dificultades con la memoria, la orientación y la planificación. Con el tiempo, necesita cada vez más ayuda incluso en las actividades más sencillas de la vida cotidiana: vestirse, comer o asearse. Para muchas personas, este es un momento muy doloroso. La pérdida de la autonomía puede provocar vergüenza, enfado o una sensación de desorientación.

Por eso es tan importante la rutina diaria. La repetición da una sensación de seguridad. Cuando el baño, las comidas o el paseo tienen lugar más o menos a la misma hora, el mundo del enfermo se vuelve más predecible. No es necesario volver a orientarse en la situación cada vez.

También vale la pena dejar que el enfermo haga todo lo que aún sea capaz de hacer por sí mismo. Incluso si lleva más tiempo. Para una persona enferma, la posibilidad de ordenar el escritorio o elegir un jersey por sí misma puede ser el último vestigio de su antigua independencia.

La sencillez también ayuda. Ropa fácil de poner, un sitio familiar en la mesa, una rutina diaria repetitiva: son pequeñas cosas que limitan el caos que introduce la enfermedad.

Cómo hablar cuando la memoria falla

Los cambios en la comunicación se cuentan entre las experiencias más dolorosas para las familias. La persona enferma puede tener dificultades para encontrar las palabras adecuadas, comprender frases más largas o recordar quién es su interlocutor.

Lo que más ayuda es la calma. Levantar la voz o apresurarse solo aumenta la tensión. La enfermedad no le quita a la persona la sensibilidad hacia las emociones. Aunque no entienda todas las palabras, percibe muy bien el tono de voz.

A veces surge la tentación de decir: "Pero si ya te lo he dicho" o "¿No te acuerdas?". Este tipo de frases suelen agravar la frustración. Es mejor recordar con calma quiénes somos o retomar la conversación como si empezara por primera vez.

También suelen ser útiles los objetos, las imágenes y la música. Las fotos familiares, los álbumes, el libro favorito o pequeños recuerdos del pasado, así como las canciones favoritas, a menudo despiertan recuerdos que las palabras ya no logran evocar.

La conversación no siempre tiene que basarse en frases. A veces basta con sentarse juntos, escuchar música o mirar fotos antiguas. La cercanía a veces es más importante que las palabras.

El ejercicio, la alimentación y las pequeñas actividades

La enfermedad no significa que la vida tenga que detenerse. Al contrario: el ejercicio y las actividades cotidianas ayudan a mantener la forma física el mayor tiempo posible.

Para una persona será dar un paseo por el barrio; para otra, regar las flores, ayudar a preparar la comida o hacer unos breves ejercicios con música. Es importante adaptar las actividades a lo que la persona aún es capaz de hacer.

A veces es necesario dar el primer paso juntos. Las personas con demencia suelen perder la iniciativa, ya que les cuesta empezar a actuar. Cuando alguien empieza con ellas, les resulta más fácil participar.

También comer resulta más sencillo cuando el ambiente es tranquilo y predecible. Vale la pena destacar esto: la previsibilidad y los rituales fijos son la clave del éxito. Un sitio fijo en la mesa, platos conocidos y la ausencia de prisas ayudan a la persona enferma a concentrarse en la comida.

Cuando el cuidador se convierte en "el que lo arregla todo"

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En muchas familias hay alguien que asume casi toda la responsabilidad. Organiza las visitas al médico, se encarga de los medicamentos, resuelve los problemas cotidianos y responde a todas las llamadas. A menudo, los demás le dicen: «Tú eres el que mejor se las arregla con esto».

Con el tiempo, sin embargo, la carga se vuelve enorme. El cuidador vive en constante alerta y deja sus propias necesidades para más tarde. Aparecen el cansancio, la falta de sueño, la tensión y, a veces, también la sensación de soledad.

En una situación así, es difícil aceptar el consejo de «cuidarse». Porque surge la pregunta: ¿cuándo y cómo?

Por eso, la ayuda debe ser concreta. En lugar de un genérico «avísame si necesitas algo», resulta mucho más útil decir: «El miércoles iré a quedarme con mamá para que puedas salir de casa». O bien: «Me encargaré de la visita al médico».

El cuidador también necesita espacio para su propia vida. Para dormir, dar un paseo, ir al médico, disfrutar de un momento de silencio.

El poder de la comunidad

Una de las cosas más difíciles del cuidado de una persona con Alzheimer es la sensación de estar solo ante esta situación. Sin embargo, hay muchas personas que están pasando por experiencias muy similares.

Las reuniones de grupos de apoyo, las conversaciones con otros cuidadores o incluso las comunidades en línea pueden cambiar muchas cosas. Además del intercambio de consejos prácticos, es importante saber que hay alguien que te entiende sin necesidad de explicaciones.

En muchas familias, solo entonces llega el alivio. Cuando el cuidado deja de ser el esfuerzo solitario de una sola persona y se convierte en una responsabilidad compartida.