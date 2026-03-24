El Papa León XIV alerta sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en las nuevas generaciones y llama a proteger su desarrollo humano y emocional

En un contexto marcado por el avance acelerado de la Inteligencia Artificial, el Papa León XIV ha lanzado una advertencia clara: no podemos permitir que los niños encuentren en los chatbots a sus “mejores amigos”. En una carta reciente, el Pontífice invita a padres y educadores a cuidar la infancia frente a una tecnología que, aunque útil, puede afectar profundamente la manera en que las nuevas generaciones se relacionan con el mundo y con los demás.