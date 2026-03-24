Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Estilo de vida
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) ¿Chatbots como mejores amigos? 

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Guillermo Arévalo - publicado el 24/03/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
El Papa León XIV alerta sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en las nuevas generaciones y llama a proteger su desarrollo humano y emocional

CUARESMA 2026

Este contenido es gratuito, como todos nuestros artículos.
Apóyanos con un donativo y permítenos seguir llegando a millones de lectores.

Ayudo a sembrar esperanza

En un contexto marcado por el avance acelerado de la Inteligencia Artificial, el Papa León XIV ha lanzado una advertencia clara: no podemos permitir que los niños encuentren en los chatbots a sus “mejores amigos”. En una carta reciente, el Pontífice invita a padres y educadores a cuidar la infancia frente a una tecnología que, aunque útil, puede afectar profundamente la manera en que las nuevas generaciones se relacionan con el mundo y con los demás.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
inteligencia artificialpadres de familiapapa leon xivvideo
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día