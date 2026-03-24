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“El odio crece”. León XIV lanza nuevo llamamiento a un alto el fuego

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 24/03/26
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Ante la intensificación de la violencia en el mundo, el Papa León XIV pide retomar el diálogo para encontrar una solución pacífica para todas las partes

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Al abandonar Castel Gandolfo el 24 de marzo de 2026, León XIV volvió a instar a un alto el fuego —sin nombrar directamente a ningún país— mientras continuaban los bombardeos en Oriente Medio y Ucrania. Rompiendo con la discreción que había mantenido en las últimas semanas tras su día libre, hizo un llamamiento a los líderes mundiales para que encontraran una solución.

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Tags:
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