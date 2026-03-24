¿Cómo un Papa impulsó al Día Internacional del niño por nacer?

Cada 25 de marzo se celebra el Día Internacional del Niño por nacer en diferentes países el mundo, una causa que el papa polaco impulsó en 1995

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Cada 25 de marzo se celebra el Día Internacional del Niño por nacer en diferentes países el mundo, principalmente de América Latina.

El primer país en establecer el "Día del Derecho a Nacer" fue El Salvador, en 1993. A partir de entonces se sumaron Argentina, Guatemala, Chile, Filipinas (Asia), y Puerto Rico. Pero no fue hasta 1995 que un Papa impulsó estas celebraciones con su magisterio.

Juan Pablo II y la vida humana

El 25 de marzo de 1995, el Papa San Juan Pablo II publicó la encíclica Evangelium Vitae (El Evangelio de la Vida), en la que, de manera decidida y profética, manifiesta el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte, pugnando por que sea de manera natural; asimismo, condena toda acción u omisión que lleve orientada a la muerte.

Sin embargo, esta postura de la Iglesia no surge a partir de su pontificado, sino que se inscribe en la Palabra misma:

“Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado.” (Jr 1,5)

“Y mis huesos no se te ocultaban, cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra.” (Sal 139,15)

“Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo.” (Lc 1,41)

En estas citas aparece claramente la mano creadora de Dios, que da origen a cada persona en el vientre de su madre; por esto el magisterio de la Iglesia no ha dudado en formular esta conciencia moral al afirmar que la vida humana "debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción" (Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Donum vitae, 1, 1 Citado en el Catecismo de la Iglesia Católica n. 2270).

“Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida” (Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Donum vitae, 1, 1 Citado en el Catecismo de la Iglesia Católica n. 2270).

El Día Internacional del Niño por Nacer en la actualidad

RODRIGO ARANGUA/AFP/East News

Tras el precedente de El Salvador, en 1998, el entonces presidente Carlos Menem, animado por san Juan Pablo II, proclamó para Argentina el “Día del niño por nacer”. A partir de entonces, el día se internacionalizó y fijó su celebración el día 25 de marzo de cada año, haciéndolo coincidir con la Solemnidad litúrgica de la Anunciación del Señor en que celebramos la encarnación del Verbo en el vientre de María, justo nueve meses antes de su nacimiento.

En la actualidad, el Día Internacional del Niño por Nacer se ha adoptado en numerosos países occidentales, y forma parte de cientos de celebraciones diocesanas muy diversas: jornadas de oración, misas, marchas, eventos culturales, congresos y conciertos.

En México

En México, diferentes diócesis celebran este día; sin embargo, este año el estado de Aguascalientes se convirtió en el primero en establecer el “Día de la Niña y el Niño por Nacer” desde el Congreso Local. En esta fecha, se buscará promover la protección a la vida y establecer acciones y políticas orientadas a la salud materna y el desarrollo infantil.

Por su parte, los obispos han sido enfáticos en la defensa de la vida y han promovido, de manera local y nacional, diferentes espacios de concientización y promoción de la vida.

Mons. Ramón Salazar Estrada, obispo auxiliar de Guadalajara y responsable de la Dimensión Episcopal de Vida, dio a conocer el Mensaje por la Vida 2026, en el que llama a proteger y promover la dignidad de toda persona y reconoce que "la comunidad eclesial está comprometida a ofrecer cercanía pastoral, redes de apoyo y formación en la responsabilidad procreativa".

En su comunicado reconoce que "el cuidado integral de la vida humana en todas sus etapas no es una tarea opcional ni delegable" sino una responsabilidad moral "que compromete a personas, familias, comunidades religiosas y autoridades civiles".