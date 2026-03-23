(VIDEO) San Óscar Romero, el pastor que alzó la voz y pagó con su vida

Ayudo a sembrar esperanza
CUARESMA 2026
Este contenido es gratuito, como todos nuestros artículos.
CUARESMA 2026
Este contenido es gratuito, como todos nuestros artículos.
Apóyanos con un donativo y permítenos seguir llegando a millones de lectores.
La figura de san Óscar Arnulfo Romero sigue resonando con fuerza en la Iglesia y en la sociedad. Arzobispo de San Salvador, su voz se convirtió en una de las más claras denuncias contra la injusticia y la violencia durante un periodo oscuro en El Salvador. El 24 de marzo de 1980 fue asesinado mientras celebraba la Misa, pero su testimonio continúa inspirando a cristianos que buscan vivir el Evangelio con valentía.