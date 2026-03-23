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(VIDEO) San Óscar Romero, el pastor que alzó la voz y pagó con su vida

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Guillermo Arévalo - publicado el 23/03/26
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La Iglesia recuerda a un obispo que se convirtió en símbolo de valentía cristiana al defender a los más vulnerables en medio de la violencia en El Salvador

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La figura de san Óscar Arnulfo Romero sigue resonando con fuerza en la Iglesia y en la sociedad. Arzobispo de San Salvador, su voz se convirtió en una de las más claras denuncias contra la injusticia y la violencia durante un periodo oscuro en El Salvador. El 24 de marzo de 1980 fue asesinado mientras celebraba la Misa, pero su testimonio continúa inspirando a cristianos que buscan vivir el Evangelio con valentía.

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