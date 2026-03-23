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Seis nuevos venerables, entre ellos una monja católica

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 23/03/26
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Se reconocieron las virtudes heroicas de seis católicos que avanzan en su camino hacia los altares. Entre ellos, una monja española

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El 23 de marzo de 2026, el Papa León XIV autorizó al Cardenal Marcello Semeraro, Prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, a publicar seis decretos sobre causas de beatificación. Uno de estos decretos reconoce las virtudes heroicas del sacerdote francés Henri Caffarel (1903-1996), fundador de los Equipos de Nuestra Señora, a quien se le otorga el título de "Venerable". La autenticación de un milagro atribuido a su intercesión seguirá siendo necesaria para su eventual beatificación.

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Tags:
beatificacionsanta sedesantos
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