Seis nuevos venerables, entre ellos una monja católica

El 23 de marzo de 2026, el Papa León XIV autorizó al Cardenal Marcello Semeraro, Prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, a publicar seis decretos sobre causas de beatificación. Uno de estos decretos reconoce las virtudes heroicas del sacerdote francés Henri Caffarel (1903-1996), fundador de los Equipos de Nuestra Señora, a quien se le otorga el título de "Venerable". La autenticación de un milagro atribuido a su intercesión seguirá siendo necesaria para su eventual beatificación.

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Se reconocieron las virtudes heroicas de seis católicos que avanzan en su camino hacia los altares. Entre ellos, una monja española

El sacerdote francés Henri Caffarel es el fundador de los Equipos de Nuestra Señora, una organización dedicada a acompañar a las parejas cristianas casadas "que desean vivir plenamente las riquezas de su sacramento del matrimonio", según su página web oficial.

Aproximadamente 74.000 parejas están integradas en este movimiento en todo el mundo, repartidas en unos 14.000 equipos acompañados por más de 9.600 asesores y mentores espirituales.

Acompañadas por un sacerdote, estas parejas forman pequeños grupos que se reúnen periódicamente para profundizar en su vida espiritual. Este movimiento se considera pionero del concepto de "espiritualidad conyugal", varias décadas antes de que Juan Pablo II desarrollara una ambiciosa enseñanza en torno a la "teología del cuerpo".

En 1997, con motivo del quincuagésimo aniversario de la carta fundacional de 1947 que dio origen a este movimiento iniciado justo antes de la Segunda Guerra Mundial, el pontífice polaco presentó a los Equipos de Nuestra Señora como un "fermento de renovación en la Iglesia". Fueron reconocidos por el Vaticano en 1975 como una "Asociación Católica Internacional" y, posteriormente, en 1992, obtuvieron del Consejo Pontificio para los Laicos el estatus de "Asociación Internacional de Fieles de Derecho Privado".

El viaje del padre Caffarel

Henri Caffarel Ensourense | Wikipedia | CC BY-SA 3.0

Henri Caffarel, nacido el 30 de julio de 1903 en Lyon, fue ordenado sacerdote de la diócesis de París en 1930. Dedicó el inicio de su sacerdocio a la formación espiritual de jóvenes laicos dentro del movimiento de Acción Católica. El padre Caffarel se interesó por el desarrollo de la radio y el cine, y organizó retiros espirituales. Fue en este contexto que se celebró la primera reunión de los Equipos de Notre-Dame el 25 de febrero de 1939; estos equipos se organizarían formalmente después de la guerra.

El padre Caffarel fue también el fundador de la revista L'Anneau d'or (El Anillo de Oro ), que gozó de gran difusión entre 1945 y 1967 y contribuyó al establecimiento de la espiritualidad matrimonial y familiar en el ámbito católico francés. Además, en 1956, fundó los Centros de Preparación Matrimonial (CPM), que se extendieron a numerosas diócesis.

El padre Caffarel falleció el 18 de septiembre de 1996 en Beauvais, cerca del centro espiritual de Troussures, en la región de Oise, donde residía retirado desde 1973. En su funeral, el cardenal Jean-Marie Lustiger lo describió como un "profeta del siglo XX". Su causa de beatificación fue iniciada el 25 de abril de 2006 en París por el arzobispo André Vingt-Trois.

"La ofrenda de vida" de un cardenal italiano

El papa León XIV autorizó también la publicación de un decreto que reconocía el sacrificio del cardenal Ludovico Altieri (1805-1867). Este antiguo obispo de Albano falleció de cólera tras atender a los enfermos durante una epidemia. Miembro de la aristocracia romana e hijo de una princesa alemana, dedicó toda su vida a la Curia Romana, primero en el Santo Oficio y luego como nuncio en Austria.

En 1840, Gregorio XVI lo nombró cardenal y participó en el cónclave que eligió a Pío IX en 1846. Este último lo designó prefecto del Índice y camarlengo. Bajo su dirección, muchos clásicos de la literatura se incluyeron en el Índice, entre los que destacan Los Miserables de Victor Hugo, Madame Bovary de Gustave Flaubert y Rojo y Negro de Stendhal.

Entre 1849 y 1850, cuando Pío IX se vio obligado a huir durante el episodio de la República Romana, formó parte del "triunvirato rojo" que continuó ejerciendo la autoridad papal sobre la capital de los Estados Pontificios.

Establecida por el Papa Francisco en 2017, la ofrenda de vida es un camino hacia la santidad equivalente al de las virtudes heroicas, confiriendo así el estatus de Venerable. Se refiere a una persona que murió por caridad, habiendo aceptado libre y heroicamente la muerte segura e inminente para seguir a Cristo. Para la beatificación se requiere un milagro.

Otros decretos

Otro decreto del Dicasterio para las Causas de los Santos reconoce las virtudes heroicas del sacerdote estadounidense de origen irlandés Edward Joseph Flanagan (1886-1948). Nacido en Irlanda, emigró a Nueva York a los 18 años, donde ingresó en el seminario, antes de continuar sus estudios en Roma y luego en Innsbruck, Austria, donde fue ordenado sacerdote.

Enviado a Omaha, Nebraska, en el centro de Estados Unidos, se dedicó a trabajar con obreros empobrecidos y jóvenes sin hogar, fundando "Boys Town", una especie de orfanato modelo popularizado por Hollywood en 1938 en una película que ganó un Óscar. Posteriormente, también prestó servicio en el extranjero, viajando a Irlanda, así como a Japón y Corea durante la guerra. Falleció en Alemania de un ataque al corazón mientras visitaba territorios ocupados por Estados Unidos tras la guerra.

También se reconocieron las virtudes heroicas de la monja española María Dolores Romero Algarín. Nacida en 1916, perdió a sus padres a los 11 años. Ingresó en la Congregación de las Siervas del Divino Corazón a los 21, donde llevó una vida religiosa ejemplar, mostrando especial preocupación por los más pobres. Falleció en 1977, tras muchos años de servicio en Brasil.



También se reconocen las virtudes heroicas de la monja polaca Stanislawa Samulowska (Barbara, 1865-1950), miembro de las Hijas de San Vicente de Paúl. Antes de pasar gran parte de su vida consagrada en París y luego en Guatemala, donde falleció a los 85 años, experimentó las apariciones de la Virgen María en Giertrzwald en 1877, durante su adolescencia. El 150 aniversario de estas apariciones marianas podría propiciar una visita del Papa León XIV a Polonia en 2027.