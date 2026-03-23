Para una Semana Santa en tiempos de guerra: san Óscar Romero

"La Semana Santa es una llamada a seguir las austeridades de Cristo,

la única violencia legítima,

la violencia que él ejerce sobre sí mismo

y que nos invita a ejercer sobre nosotros mismos:

«El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo»,

sea violento consigo mismo,

reprima en su interior los arrebatos de orgullo,

mate en su corazón los arrebatos de codicia,

de avaricia, de vanidad, de arrogancia.

Que los maten en sus corazones.

Esto es lo que hay que matar,

esta es la violencia que hay que ejercer,

para que de ella surja una persona nueva,

la única que puede construir

una nueva civilización:

una civilización de amor".