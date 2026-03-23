Mis padres están envejeciendo, ¿qué puedo hacer? 

El envejecimiento en los padres es inevitable; y a medida que va avanzando, es momento de implementar nuevas rutinas y pensar en su cuidados

CUARESMA 2026

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Ayudo a sembrar esperanza

Un día cualquiera llegas con tus padres y -de pronto- te das cuenta que el paso de los años comienzan a notarse. Actividades que antes hacían fácilmente ahora les cuestan más trabajo, o se cansan más rápido en una salida familiar.

El inevitable dolor al ver a los padres envejecer

Aunque sabemos que esta es una etapa inevitable, como hijos no estamos preparados para enfrentarlo, ya que no solo tenemos que pensar en los cambios que habrá en su estilo de vida y en cómo ayudarlos, sino que también debemos procesar el sentimiento al ver a nuestros padres en un nuevo estado de vida.

Lo más probable es que, ante esta situación, te preguntes qué puedes hacer al respecto, mientras que lidias con tal sentimiento. La cuenta de psicólogos Cuidadosamente, comparte los siguientes consejos que pueden orientarte durante este proceso de readaptación.

1 Valida tu miedo y el de ellos

Kostiantyn Voitenko | Shutterstock

Ante esta etapa es normal sentir miedo a lo desconocido y a lo que viene a partir de ahora. Los psicólogos recomiendan no ocultar tu sentimiento ni el de tus padres, ya que ellos están viviendo en carne propia dicha transición.

Aceptar que tus padres están envejeciendo, es entender que no puedes pedirles que lleven el mismo ritmo de vida que antes; pero también tener más paciencia con ellos, especialmente mientras comprendes cómo es esta nueva versión de ellos. Recuerda que para tus padres también es un proceso de adaptación y cambio.

2 Acompañar no sobreproteger

sebra | Shutterstock

Al ver que los padres ya no pueden realizar las mismas actividades, pasamos a convertirnos erróneamente en los "padres" de nuestros padres, por lo que debemos encontrar la manera de acompañarlos, sin hacerlos sentir que están perdiendo su autonomía.

Evita regañarlos, limitarlos o infantilizarlos. Los expertos recomiendan optar por preguntar: ¿cómo puedo apoyarte para que sigas haciendo lo que te gusta? O bien, ¿hay algo en lo que te gustaría que te ayudara? Estas preguntas harán que tus padres se sientan más cómodos y no juzgados.

3 Aprovechar el tiempo con ellos

Esta etapa nos recuerda nuestra finitud, por lo que puede ser un momento especial para compartir tiempo de calidad con ellos y aprovecharlos al máximo. Podemos preguntar y aprender de ellos, desde sus historias y experiencias de vida, hasta sus recetas o consejos.

La mejor manera de acompañar a los padres es con dignidad y respeto, de esta manera mostrarás tu amor y comprensión hacia ellos.