(VIDEO) El papel del Vaticano como mediador

A lo largo de la historia, la Santa Sede ha sido un puente silencioso entre naciones enfrentadas, recordando que la paz siempre es posible

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En un mundo marcado por tensiones políticas y conflictos armados, pocas instituciones conservan la autoridad moral y la neutralidad necesarias para mediar entre partes enfrentadas. El Vaticano, a través de la Santa Sede, ha desempeñado este papel en múltiples momentos de la historia. No con poder militar ni económico, sino con diplomacia, confianza y una profunda convicción: la paz es un camino que siempre vale la pena intentar.