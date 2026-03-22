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(VIDEO) El papel del Vaticano como mediador

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Guillermo Arévalo - publicado el 22/03/26
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A lo largo de la historia, la Santa Sede ha sido un puente silencioso entre naciones enfrentadas, recordando que la paz siempre es posible

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En un mundo marcado por tensiones políticas y conflictos armados, pocas instituciones conservan la autoridad moral y la neutralidad necesarias para mediar entre partes enfrentadas. El Vaticano, a través de la Santa Sede, ha desempeñado este papel en múltiples momentos de la historia. No con poder militar ni económico, sino con diplomacia, confianza y una profunda convicción: la paz es un camino que siempre vale la pena intentar.

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