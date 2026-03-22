(VIDEO) El papel del Vaticano como mediador

Ayudo a sembrar esperanza
CUARESMA 2026
Este contenido es gratuito, como todos nuestros artículos.
CUARESMA 2026
Este contenido es gratuito, como todos nuestros artículos.
Apóyanos con un donativo y permítenos seguir llegando a millones de lectores.
En un mundo marcado por tensiones políticas y conflictos armados, pocas instituciones conservan la autoridad moral y la neutralidad necesarias para mediar entre partes enfrentadas. El Vaticano, a través de la Santa Sede, ha desempeñado este papel en múltiples momentos de la historia. No con poder militar ni económico, sino con diplomacia, confianza y una profunda convicción: la paz es un camino que siempre vale la pena intentar.