Educar sin heredar las propias sombras de temor en los hijos

Sin darse cuenta, van dejando en el corazón del hijo no solo principios, sino también ecos de sus propias inseguridades

CUARESMA 2026

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Ayudo a sembrar esperanza

Educar no es únicamente alimentar, vestir, corregir o vigilar. Educar es transmitir una manera de mirar el mundo, de reaccionar ante el dolor, de caminar entre la incertidumbre sin derrumbarse. Antes de hacer pedagogía, la educación es atmósfera.

El niño no aprende solo de lo que se le dice; aprende, sobre todo, de lo que respira. Ingiere los silencios, tonos, gestos, sobresaltos, formas de amar y maneras de resolver un conflicto o de huir de él.

La sombra de la ansiedad

Yakobchuk Viacheslav | Shutterstock

Por eso hay una verdad delicada que conviene mirar de frente: ningún educador transmite solamente lo que quiere transmitir. También entrega lo que no ha revisado dentro de sí. Junto con el cariño puede colarse la ansiedad. Junto con el cuidado, el exceso de temor.

Junto con el consejo, una antigua frustración. Y entonces el hijo empieza a crecer entre los mensajes dobles: se le invita a volar, pero se le amarran las alas con hilos de preocupaciones.

La higiene mental del educador

Así como nadie ofrecería agua limpia de una jarra turbia, tampoco se puede transmitir serenidad desde un corazón gobernado por el pánico, ni enseñar libertad desde un afán posesivo, ni formar carácter corrigiendo desde la ira o las heridas no superadas.

No se trata de exigir padres perfectos. Se trata de pedir padres conscientes: adultos capaces de mirarse por dentro, reconocer sus sombras, pedir ayuda y no descargar sobre los hijos las batallas que aún no se han sabido librar en sí mismos.

La crianza para san Juan Crisóstomo

San Juan Crisóstomo, uno de los grandes doctores de la Iglesia, insistió en que los padres no debían exasperar a sus hijos, sino criarlos con formación recta empezando por si mismos; Esa intuición conserva hoy una frescura admirable: el hijo no necesita un vigilante perpetuo, sino un adulto interiormente trabajado, capaz de poner límites sin humillar ni corregir sin descargar veneno emocional.

A veces los padres quieren enseñar lo que todavía no han conquistado en su interior. Quieren hijos seguros, pero viven rodeados de preocupaciónes. Quieren hijos valientes, pero les inyectan miedo en cada advertencia. Quieren hijos auténticos, pero ellos mismos viven atrapados en el qué dirán.

El niño percibe esa contradicción. Y entonces aprende algo triste: a comportarse bien cuando lo miran, pero no a construir una guía interior; a esconder su desorden para evitar el castigo, pero no a comprenderlo para transformarlo; a usar máscaras, en vez de aprender a ser auténtico. Este es uno de los mayores fracasos de la crianza: fabricar apariencias en lugar de formar conciencia.

Una correcta visión de la educación

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Educar no debería consistir en producir hijos impecables para la galería familiar, sino personas genuinas, capaces de sostenerse aun cuando nadie les aplauda ni los vigila. Hijos con autonomía, con criterio propio, con una fuerza serena para enfrentar los problemas y pérdidas sin desmoronarse a la primera sacudida.

La sobreprotección merece una palabra aparte. Suele presentarse como ternura, pero muchas veces es miedo con dulzura. Se despeja el camino del hijo para que no se tropiece, no sufra, no se frustre. Sin embargo, un alma a la que se le ahorra toda dificultad no se vuelve más fuerte: se vuelve más dependiente. El amor maduro no elimina todas las piedras; enseña a caminar entre ellas.

La autenticidad, la clave para florecer

Carl Rogers, ofrece una luz que armoniza bien con esta visión. Rogers sostuvo que el crecimiento personal florece mejor en un clima de autenticidad y aceptación, y describió la consideración positiva incondicional como una actitud cálida que ayuda a la persona a verse con más claridad y a responder de forma más abierta.