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(VIDEO) ¿Sabías que san Agustín de Hipona era bromista en sus sermones?

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Guillermo Arévalo - publicado el 21/03/26
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Lejos de ser un predicador rígido en sus sermones, san Agustín de Hipona era bromista y tenía cercanía para tocar el corazón de sus fieles

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Cuando pensamos en grandes Padres de la Iglesia, solemos imaginarlos solemnes y distantes. Sin embargo, san Agustín rompía ese esquema: en sus predicaciones, no solo enseñaba profundas verdades, también sabía hacer sonreír a su audiencia. Su estilo cercano y hasta bromista revela una dimensión poco conocida de su santidad.

Las 12 enseñanzas de san Agustín para entender la vida:

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