(VIDEO) ¿Sabías que san Agustín de Hipona era bromista en sus sermones?

Ayudo a sembrar esperanza
CUARESMA 2026
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Cuando pensamos en grandes Padres de la Iglesia, solemos imaginarlos solemnes y distantes. Sin embargo, san Agustín rompía ese esquema: en sus predicaciones, no solo enseñaba profundas verdades, también sabía hacer sonreír a su audiencia. Su estilo cercano y hasta bromista revela una dimensión poco conocida de su santidad.