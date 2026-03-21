Menos hijos, más consumo: el trasfondo del modelo DINK

El modelo DINK nació como una adaptación sociodemográfica; sin embargo, el marketing no tardó en convertirlo en una categoría de élite

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Ayudo a sembrar esperanza

Cada vez es más común escuchar que las parejas quieren estar juntas, pero sin tener hijos. En este contexto, la sociedad actual nos presenta una nueva forma de elegir qué estilo de vida llevar o cómo se configura la familia. Un fenómeno que cada vez toma más fuerza es el DINK: Double Income, No Kids (doble sueldo, no hijos).

Para conocer más sobre esta realidad social, que está afectando la forma en la que vivimos, Aleteia entrevistó a Pablo Hernandez, Consultor Estratégico Empresarial, quien nos compartió cómo, desde la Mercadotecnia, se nos ha vendido la imagen de que ser una pareja sin hijos debería ser aspiracional.

“Lo que inició como una adaptación sociodemográfica, fue rápidamente codificado por el marketing como una categoría de élite”.

El experto menciona cómo este fenómeno ha provocado que muchas personas decidan vivir como eternos solteros, destinando su tiempo y recursos únicamente a sí mismos, sin apertura a un proyecto familiar más amplio.

A través de las marcas podemos ver cómo se ha construido una narrativa que apoya la idea de que lo ideal es gozar de lo propio que se gana. En otras palabras, aquí había una clara oportunidad de negocio: “Al detectar que una pareja sin hijos posee un ingreso discrecional hasta un 70% superior al de una familia tradicional, el marketing comenzó a asociar la ‘paternidad’ con el ‘sacrificio’ y el ‘estancamiento’”.

La tríada de la plenitud DINK en la comunicación

A través de estos conceptos podemos reconocer cómo se nos han vendido ideales que antes estaban orientados a fines familiares o de patrimonio. Antes, el éxito podía medirse por el beneficio para la familia, la felicidad compartida o la cercanía con Dios; hoy, en cambio, es redefinido como un ascenso corporativo y la acumulación de objetos de lujo.

La libertad, que podía entenderse de distintas formas según el contexto de cada persona, ahora se presenta como una idea generalizada, simplificada, en la que uno puede “disponer” de su tiempo con total facilidad. “La capacidad de tomar un vuelo el jueves por la noche sin logística previa. Las marcas de turismo (cruceros, hoteles boutique) han sido maestras en vender la ‘huida del caos infantil’”.

Y, por último, la plenitud se percibe a través del minimalismo: menos es más. “El hogar DINK se proyecta en la publicidad como un santuario de orden, silencio y diseño, donde el "ruido" de la crianza es el enemigo de la paz mental”.

Las industrias del hoy

PeopleImages | Shutterstock

En la actualidad, la concepción de tener una buena vida en pareja ha cambiado drásticamente, y esto se refleja de forma muy concreta en distintas industrias. En gran parte, esto responde al rompimiento de las bases que conformaban la familia, como el hogar.

En el sector inmobiliario, por ejemplo, lo que más se vende en México ya no son casas con espacios amplios pensados para familias, sino espacios más pequeños, como departamentos que se eligen por sus “amenidades de socialización y no por la cercanía a las escuelas”.

Así como la tendencia del “pet-humanization”, al ocupar un lugar desproporcionado, también entra en esta lógica de sustitución afectiva y económica, influyendo en la decisión de tener menos hijos. “Según datos de consultoras de mercado, el gasto en servicios premium para mascotas en México crece a doble dígito, sustituyendo el gasto en pediatría por el de bienestar animal de lujo”.

A esto se suma lo que menciona Pablo: la gastronomía de autor, los festivales de música y ciertos viajes de nicho, todos orientados a una experiencia altamente individualizada. Por lo cual, aunque parece que se puede generar menos consumo al ser solo dos, al final los recursos son destinados inevitablemente.

El auge DINK es el espejo de una sociedad que enfrenta:

Pablo deja claro que este fenómeno surge en un contexto de fuerte incertidumbre económica. Por un lado, la percepción de salarios menores en comparación con décadas anteriores lleva a muchas parejas a optar por un estilo de vida más minimalista. Por otro lado, este minimalismo no solo es material, sino también relacional, afectando directamente la forma en que se concibe la familia.

A esto se suma una marcada tendencia al individualismo, en la que el proyecto personal adquiere mayor importancia. Y cuando esto se desordena, puede derivar en un descuido de la caridad y en una inclinación hacia el egocentrismo.

“El marketing ha logrado que la pareja se vea a sí misma como una unidad de consumo final, olvidando que somos seres de relevo. A largo plazo, la "libertad" vendida hoy podría convertirse en la "soledad" del mañana”.

La respuesta desde las virtudes teologales

El experto concluye que el modelo DINK refleja, en el fondo, una respuesta al miedo: miedo a la inestabilidad económica, a la pérdida de libertad y a un futuro incierto. Sin embargo, señala que una persona creyente no tiene que adoptar esta dinámica como respuesta al miedo. En nosotros está confiar en la providencia de Dios.

Nos recuerda que la Iglesia propone las virtudes teologales como guía para responder ante estas situaciones.

Standret | Shutterstock

La primera es la fe que nos invita a "creer en un Dios que sostiene la historia. Es la confianza para aceptar el reto de formar una familia”. El segundo, la esperanza, que nos permite "mirar más allá del horizonte de las "experiencias premium" y los viajes de lujo. La esperanza nos recuerda que estamos hechos para la vida eterna”. Y, por último, la caridad: “el antídoto definitivo contra el egoísmo compartido. Una caridad que no se queda en lo abstracto, sino que se manifiesta de forma sublime en el amor a un nuevo ser; un amor desinteresado hacia alguien que será totalmente independiente y formará su propio destino”.

Entonces, ¿tener o no tener hijos?

A lo largo del artículo se ha mostrado cómo este fenómeno puede llevar a una visión más centrada en el propio yo y menos en el otro, impulsada de manera constante por la mercadotecnia como un estilo de vida élite y aspiracional. No obstante, esta visión puede caer en el reduccionismo y, eventualmente, en la soledad.

Formar una familia en una sociedad cada vez más líquida puede convertirse en un acto de amor radical, precisamente porque exige salir de uno mismo, para participar en el plan divino.