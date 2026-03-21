Más que patrimonio: el Vía Crucis de Iztapalapa y la fe que camina con Cristo

El reciente reconocimiento internacional por parte de la UNESCO, pone la mirada sobre una de las tradiciones más emblemáticas de México. Pero, más allá de su valor cultural, el Vía Crucis sigue siendo, para miles de personas, un camino vivo de fe y encuentro con Cristo

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El Viacrucis que cada año se realiza en Iztapalapa ha sido reconocido por la UNESCO, como Patrimonio cultural, un hecho que ha despertado interés, especialmente en México. Se trata de una de las representaciones de La Pasión de Cristo más grandes del mundo, capaz de convocar a miles de personas durante el Viernes Santo.

Más allá de este merecido reconocimiento cultural, pues sin duda se trata de un evento que es parte ya de la cultura devocional de esta región del país, esta representación sigue teniendo un significado profundo para quienes la viven desde dentro. No se trata solo de una puesta en escena, ni de un evento multitudinario más, para muchos, es la forma concreta de acompañar a Cristo en su camino a la Cruz.

El origen del Vía Crucis: un camino que nace en Jerusalén

La práctica del Vía Crucis tiene su origen en los inicios del cristianismo. Desde los primeros siglos, muchos fieles quisieron recorrer el camino que Jesús vivió hacia El Calvario en Jerusalén. Aquellos primeros peregrinos deseaban no solo recordar, sino hacer presente ese itinerario de dolor y entrega.

Con el paso del tiempo, esta devoción se extendió por todo el mundo y, como no siempre era posible viajar a Jerusalén para hacer este recorrido, las comunidades comenzaron a crear las estaciones en sus propios territorios así, el Vía Crucis se convirtió en una forma accesible y profundamente humana de entrar en el misterio de la Pasión.

México: una fe que se hace visible

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Aquí esta tradición espiritual ha encontrado expresiones particularmente intensas y muy vívidas. La religiosidad popular ha sabido traducir gestos concretos de fe en una manifestación comunitaria. Una vivencia que involucra no solo la mente, sino también el cuerpo (porque hay que caminar, peregrinar con Cristo) y también las emociones.

El Via Crucis de Iztapalapa es quizás uno de los ejemplos más elocuentes. Generaciones enteras de familias han participado en su organización, preparación y realización convirtiéndolo en un patrimonio vivo que trasciende lo meramente cultural. En él se entrelazan la historia, identidad y fe, en una manifestación que congrega tanto a creyentes como no creyentes.

La Iglesia Católica ha reconocido en estas expresiones de piedad popular una riqueza particular: la capacidad de acercar el misterio cristiano a la vida concreta del pueblo. En ellas, la fe no se queda en ideas abstractas, sino que se hace visible, tangible y compartida.

Más allá de la representación: vivir el Vía Crucis hoy

Para muchos turistas quizás, se trata de una magna representación teatral de un acontecimiento histórico. Pero, para quienes lo viven desde la fe, se trata de algo más profundo. Cada estación se convierte en un momento de contemplación, en una oportunidad de unir los propios sentimientos con los de Cristo.

El camino de la cruz habla también de las realidad que vivimos hoy: el dolor de la injusticia, el peso de la soledad, el cansancio de la vida. En cada caída de Jesús muchos podemos reconocer nuestras propias caídas, nuestros fracasos, nuestros intentos por luchar y no conseguirlo. Pero también, en cada gesto de compasión a Jesús, podemos reconocer al hermano que caminó con nosotros, ver que no estamos solos, que caminamos en comunidad y en comunidad nos sostenemos.

Por eso, el Vía Crucis sigue teniendo una fuerza particular. No solo recuerda el sufrimiento de Cristo, sino que ofrece una luz para comprender nuestro propio sufrimiento. En un mundo que a menudo busca evitar o negar el dolor, esta devoción propone mirarlo de frente, pero con esperanza.

¿Por qué sigue tocando el corazón hoy?

En pleno siglo XXI podría pensarse que este tipo de tradiciones comenzaría a perder relevancia, sin embargo sucede justo lo contrario. Año con año, miles de personas continúan participando en el Vía Crucis, ya sea de forma magna, o desde sus comunidades y parroquias.

La razón es sencilla y muy profunda a la vez: el ser humano sigue buscando sentido. En medio de cambios culturales acelerados, esta manifestación de fe, ofrece un lenguaje comprensible, cercano y profundamente humano: El dolor que todos vivimos puede ser ofrecido en Cristo, el dolor es redentor y nos lleva a la esperanza de la Resurrección.

El reconocimiento del Vía Crucis de Iztapalapa como patrimonio cultural pone en valor una tradición que forma parte de la identidad de un pueblo. Pero su riqueza más profunda no se agota en ese reconocimiento.