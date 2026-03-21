Marco, Elena, Gilda… tres jóvenes en camino a la santidad

En todo el mundo, hay jóvenes que están dando que hablar por su fe y su vida ejemplar. Sus historias de camino a la santidad han llegado hasta el Vaticano

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Ayudo a sembrar esperanza

En la Iglesia católica se observa últimamente un aumento de los jóvenes candidatos a la canonización, como lo demuestra la reciente apertura del proceso de beatificación de Marco Gallo, el 7 de marzo de 2026. Procedentes de diferentes países, dotados de diversos talentos y personalidades singulares, comparten sin embargo un rasgo común: son jóvenes de nuestra época y van camino a la santidad.

Han crecido con Internet y el teléfono móvil y han vivido tanto las alegrías como las dificultades de su generación. Con edades comprendidas entre los 17, 18 y 23 años, han demostrado que la santidad es posible, incluso a su edad.

Ya en vida, estos jóvenes se habían ganado una reputación de santidad que sigue irradiando luz. Su vida luminosa dejó huella en sus amigos y en todos aquellos que los conocieron, y hoy su testimonio se difunde mucho más allá de su círculo más cercano.

¿Podrán algún día contarse entre los santos, al igual que Carlo Acutis o Pier Giorgio Frassati? En la actualidad, las familias y las autoridades eclesiásticas están recopilando información sobre sus vidas. Para algunos de ellos, el proceso de beatificación ya está abierto.

Un gran amor por la Eucaristía

Entre ellos se encuentra Joe Wilson (1994-2011), un joven de 17 años que falleció en 2011 a causa del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Quienes lo conocían quedaban impresionados por la intensidad de su fe. La misa era una de sus actividades favoritas y sentía una gran devoción por Nuestra Señora de Lourdes.

De él emanaban una profundidad y una sabiduría inusuales, y se convirtió en una gran fuente de inspiración para muchos jóvenes. El 27 de noviembre de 2025, la Iglesia en Escocia abrió oficialmente su causa de canonización.

En España, el recuerdo de Elena Calero (1990-2014) también sigue muy vivo. Esta joven española falleció a los 23 años a causa de una leucemia. La joven llevó una vida alegre, buscando siempre poner a Cristo en el centro de su existencia. Acudía cada día a misa y permanecía después largo rato en oración ante el Santísimo Sacramento.

También se sentía llamada a rezar por los seminaristas, los sacerdotes y las vocaciones en la Iglesia. Cuando se manifestó la enfermedad, decidió ofrecer sus sufrimientos por ellos. Elena vivió su enfermedad de manera ejemplar, sin rebelarse, abandonándose con confianza a la voluntad de Dios. En octubre de 2022, la Iglesia abrió su proceso de beatificación y hoy es Sierva de Dios.

Una vida dedicada a los demás

Courtesy of Gallo's family

En Italia, el proceso de beatificación de Marco Gallo se inició el 7 de marzo de 2026. De este modo, pasó a ser Siervo de Dios. Formaba parte del movimiento católico "Comunión y Liberación" y se había comprometido con gran pasión en actividades caritativas. Ayudaba a los enfermos, a los pobres y a las personas mayores con discapacidad.

Marco se confesaba con frecuencia, asistía regularmente a misa y leía cada noche pasajes de la Biblia. También era un gran deportista, lleno de energía. Fallecido a los 17 años en un accidente de coche cuando se dirigía al colegio, su reputación de santidad se extendió rápidamente.

Otra figura destacada: Pedro Ballester (1996-2018), nacido en Inglaterra de padres españoles. Fallecido a los 21 años tras tres años de lucha contra el cáncer, este brillante estudiante de ingeniería química en Londres dejó una profunda huella en quienes lo conocieron durante su enfermedad por su gran bondad y la profundidad de su alma.

En el hospital, entabló amistad con los demás pacientes y el personal sanitario, dedicando tiempo a interesarse por cada uno y a hablar de Dios. Solía repetir que la oración más hermosa era ofrecer sus sufrimientos a Dios. El Opus Dei, que promueve su causa de canonización, espera hoy que este joven siga los pasos de Carlo Acutis o de Pier Giorgio Frassati.

La alegría de Dios en la prueba

En Brasil, María Eduarda Nogueira de Paula (2007-2025), fallecida con tan solo 17 años, es hoy una figura inspiradora para muchos jóvenes. María sentía un gran celo por Dios y reavivó la fe de su familia y de quienes la rodeaban. Ante la enfermedad, nunca se rebeló, sino que, por el contrario, conservó una alegría sorprendente. En los últimos días de su vida, se alimentaba únicamente de la Eucaristía.

El arzobispo de su ciudad la apodó la "versión femenina de san Carlo Acutis", un santo al que ella amaba especialmente y cuyo ejemplo imitaba. Al igual que él, utilizaba Internet para evangelizar. En su ciudad, su reputación de santidad se extendió rápidamente y su testimonio ya ha llegado hasta el Vaticano.

Entre estos jóvenes se encuentra también Gianluca Firetti (1994-2015), un joven italiano fallecido a los 21 años, que forma parte de esos "santos de la puerta de al lado", como le gustaba llamarlos al papa Francisco. Durante el Sínodo de los Jóvenes de 2018, fue presentado como uno de los jóvenes testigos de la fe.

Fue durante su cáncer cuando tuvo un encuentro aún más profundo con Cristo, hasta tal punto que el sacerdote que lo acompañaba quedó impresionado por su gran madurez espiritual. Según los testimonios, cuanto más avanzaba la enfermedad, más resplandecía su alma. Su historia se difundió más allá del círculo de sus amigos y familiares. Hoy, su entorno se está movilizando para recopilar testimonios con vistas a la posible apertura de un proceso de canonización.

De Italia nos llega también Gilda Cersosimo (2004-2022). Esta italiana, fallecida también de cáncer, pertenecía a un grupo de apostolado, la Turris Eburnea, que combina la oración y la elegancia organizando desfiles de moda y encuentros espirituales. Poseía una belleza tanto exterior como interior que llegaba al corazón, y tenía un vínculo especial con la Virgen María, que siempre fue su referencia.

Muchos han dado testimonio de haberse sentido profundamente conmovidos, a veces incluso convertidos, por su historia, por su fe y por su alegría, a pesar del dolor de la enfermedad. Su historia también es conocida en el Vaticano, pero su causa de canonización aún no se ha abierto.

¿El efecto Carlo Acutis?

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Estos son solo algunos de los jóvenes que nos han dejado tras de sí una reputación de santidad. La Iglesia se toma el tiempo necesario para examinar con detenimiento sus virtudes heroicas y el impacto espiritual de su testimonio. Pero sus vidas recuerdan a la del joven Carlo Acutis, el "geek de Dios", fallecido en 2006 y canonizado el 7 de septiembre de 2025.

Al igual que él, han demostrado que la santidad aún se puede vivir hoy, en la sencillez de lo cotidiano: en Internet, en la escuela, con los amigos, en familia e incluso en la enfermedad. Al igual que él, estos jóvenes han mostrado cierta afinidad por lo sobrenatural y un gran amor por la Eucaristía y la Virgen María.