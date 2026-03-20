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(VIDEO) Un Cristo monumental en Líbano: signo de esperanza en medio del dolor

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Agnès Pinard Legry - Augustin de Saulieu - publicado el 20/03/26
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Una imponente estatua de Cristo se levanta en tierra marcada por la crisis, recordando que la fe sigue siendo luz incluso en los momentos más oscuros

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En el Líbano, un país herido por crisis económicas, tensiones políticas y sufrimiento social, surge un signo visible de esperanza: una monumental estatua de Cristo. Más que una obra artística, se trata de un mensaje espiritual: incluso en medio del dolor, Dios no abandona a su pueblo.

Conoce las 10 estatuas de Cristo más bellas del mundo:

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CristoguerraMedio orientevideo
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