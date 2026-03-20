(VIDEO) Un Cristo monumental en Líbano: signo de esperanza en medio del dolor

Ayudo a sembrar esperanza
CUARESMA 2026
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En el Líbano, un país herido por crisis económicas, tensiones políticas y sufrimiento social, surge un signo visible de esperanza: una monumental estatua de Cristo. Más que una obra artística, se trata de un mensaje espiritual: incluso en medio del dolor, Dios no abandona a su pueblo.