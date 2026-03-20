Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) El rey de España en Santa María la Mayor

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Guillermo Arévalo - publicado el 20/03/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
La visita del monarca a una de las basílicas más emblemáticas del cristianismo resalta la importancia del diálogo entre fe, historia y liderazgo público

CUARESMA 2026

Este contenido es gratuito, como todos nuestros artículos.
Apóyanos con un donativo y permítenos seguir llegando a millones de lectores.

Ayudo a sembrar esperanza

El rey Felipe VI fue recibido con una cálida bienvenida por los canónigos de la Basílica de Santa María la Mayor, uno de los templos más importantes de la cristiandad en Roma. Más allá de un acto protocolario, la visita se convierte en un signo de respeto por la tradición cristiana y un recordatorio del vínculo entre la fe y la vida pública.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
basilicapapa leon xivvideovisita
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día