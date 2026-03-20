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(VIDEO)  “Culpa, perdón y confesión: romper el círculo del autojuicio” 

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Guillermo Arévalo - publicado el 20/03/26
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Entre la exigencia interior y la misericordia de Dios, aprender a perdonarse también es parte del camino espiritual

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Muchas personas viven atrapadas en un diálogo interno constante: errores del pasado, decisiones que pesan, palabras que no debieron decirse. La culpa aparece, pero no siempre conduce a la paz. ¿Cómo distinguir entre una culpa que sana y un autojuicio que destruye? La fe cristiana ofrece una respuesta concreta: el perdón y la confesión como caminos de libertad.

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Tags:
arrepentimientoconfesióncuaresmavideo
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