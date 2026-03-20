(VIDEO)  “Culpa, perdón y confesión: romper el círculo del autojuicio” 

Entre la exigencia interior y la misericordia de Dios, aprender a perdonarse también es parte del camino espiritual

Este contenido es gratuito, como todos nuestros artículos. Apóyanos con un donativo y permítenos seguir llegando a millones de lectores.

Muchas personas viven atrapadas en un diálogo interno constante: errores del pasado, decisiones que pesan, palabras que no debieron decirse. La culpa aparece, pero no siempre conduce a la paz. ¿Cómo distinguir entre una culpa que sana y un autojuicio que destruye? La fe cristiana ofrece una respuesta concreta: el perdón y la confesión como caminos de libertad.