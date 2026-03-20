Hábitos que conviene retomar con la llegada de la primavera

Paseos al sol, jardinería, leer sobre la hierba… ¡Aquí tienes algunos rituales para disfrutar al máximo del regreso de la primavera!

CUARESMA 2026

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Ayudo a sembrar esperanza

Cuando aparecen los primeros brotes y los días se alargan, la naturaleza, que vuelve a cobrar vida, nos invita a disfrutar de los pequeños placeres. Cada año, el regreso del sol y el clima templado nos dan ganas de tomarnos un café en una terraza, de pasar tiempo en la naturaleza, de leer o hacer un pícnic sobre la hierba, de dedicarnos a la jardinería… Estas nuevas posibilidades nos permiten disfrutar plenamente de esta estación y volver a conectar con la belleza del mundo a través de estos hábitos. Estas son algunas de las costumbres que nos encanta retomar con la llegada de la primavera:

1 DEJAR ENTRAR LA LUZ DE LA MAÑANA

Me dia | Shutterstock

Con el regreso del sol, aprovecha cada mañana para abrir bien las ventanas y dejar que la luz ilumine la casa. Ante los primeros rayos del sol, un desayuno, unos suaves estiramientos o un momento de oración bastan para empezar el día con buen humor y energía. ¿Quizás tengas la suerte de que te acompañe el canto de los pájaros?

2 MARAVILLARSE CON LA NATURALEZA

La primavera es la estación del renacimiento, perfecta para disfrutar de paseos al aire libre por un parque o un bosque. Tómate tu tiempo para observar la naturaleza que te rodea, contemplar los brotes o las flores, escuchar a las golondrinas o respirar profundamente para sentir el aroma de la hierba recién cortada o de la tierra húmeda. Es también en la naturaleza donde podemos encontrarnos con el Creador y donde podemos percibir los dones de su amor.

3 JARDINERÍA EN FAMILIA

Para los más afortunados que tienen jardín, es la ocasión perfecta para crear un pequeño huerto, sembrar frutas y verduras, y disfrutar de la satisfacción de ver cómo sus esfuerzos dan sus frutos día tras día. La jardinería también se puede practicar en un balcón: basta con unas macetas de flores o hierbas aromáticas para crear un bonito rincón de naturaleza. Plantar, regar y observar el crecimiento de las plantas con los hijos se convierte en una actividad emocionante que creará bonitos recuerdos para toda la familia.

4 HACER LA LIMPIEZA DE PRIMAVERA

Esta estación es también el momento ideal para limpiar la casa, ordenar los armarios y deshacerse de la ropa, los accesorios, los juguetes y demás objetos que ya no necesitas… Puedes revenderlos por Internet, donarlos a personas necesitadas o depositarlos en contenedores de reciclaje textil. Esta gran limpieza aportará un poco de frescura y espacio a tu hogar, haciéndolo más agradable. Hacer espacio a tu alrededor también aligera la mente, que se vuelve más clara y tranquila.

5 PREPARAR RECETAS PRIMAVERALES

Rido | Shutterstock

Los días soleados nos hacen desear más color y frescura. Infusiones heladas de hierbas, batidos vitamínicos o deliciosas ensaladas: hay muchas recetas sencillas y saludables que pueden resultar muy apetecibles en esta estación. ¡También es una buena ocasión para invitar a amigos o familiares a probar nuevas recetas y compartir momentos de convivencia!

6 DEDICARSE UNOS MOMENTOS A LA CREATIVIDAD