El rey de España recibió una cálida bienvenida entre los canónigos de Santa María la Mayor

El rey Felipe VI de España, acompañado por su esposa, la reina Letizia, fue recibido este viernes por el Papa León XIV en el Vaticano, antes de dirigirse a la basílica de Santa María la Mayor para recibir allí el título de "protocanónigo" de esta basílica mariana. Un momento de recogimiento y esplendor al que Aleteia fue testigo

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"¡Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, ¡Que vivaaaa Españaa!" En este fresco día de transición entre el invierno y la primavera, reina un ambiente de mini-Copa del Mundo de fútbol en la plaza de la basílica de Santa María la Mayor a la llegada del rey. Entre la multitud, intrigada por la llegada del cortejo, se encuentran algunos turistas y peregrinos españoles que manifiestan ruidosamente su entusiasmo ante la aparición de su soberano, Felipe VI, quien ha venido a tomar posesión de su título de "protocanónigo" de Santa María la Mayor. Desde el interior de la basílica, el ambiente es más solemne. El rey y la reina avanzan por el pasillo central, acompañados por el arcipreste de la basílica de Santa María la Mayor, el cardenal lituano Rolandas Makrickas, quien se esforzará por pronunciar su discurso de bienvenida en un español impecable.

En un breve discurso, el rey rinde homenaje al Papa Francisco, enterrado en esta basílica. "Su pontificado ha sido un faro ético para la humanidad; un referente para creyentes y no creyentes, por su cercanía, su sabiduría y su compasión, en particular hacia los más desfavorecidos", declara el rey, retomando los términos del homenaje que le dedicó tras su fallecimiento en 2025.

Se alegra de encontrar "esa misma sensibilidad" en León XIV, a quien había conocido junto a su esposa, la reina Letizia, unos minutos antes. "Hablamos de la época que vivimos; de estos días en los que tanto necesitamos claridad: claridad en los actos y en las palabras; claridad de corazón y de conciencia", añade, en un contexto internacional caótico.

La ceremonia, que comenzó con un Ave María, incluyó una oración en latín por el monarca y la lectura de un pasaje del Libro de la Sabiduría. Tras los discursos, el cardenal Makrickas invitó al rey a tomar asiento junto a los demás canónigos, quienes se mostraron visiblemente divertidos y encantados de contar entre sus filas con un invitado tan prestigioso. Se recitó un Padrenuestro para concluir la ceremonia. A la celebración asistieron numerosas figuras de la comunidad española en Roma, así como miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Entre ellos, un embajador procedente de América Latina confió a Aleteia su estima por el rey de España y por su padre, Juan Carlos, quienes contribuyeron a consolidar la democracia a lo largo de sus visitas a su país.

"Para nosotros, el rey de España es una puerta hacia Europa", precisó, demostrando que el eco de esta celebración en Santa María la Mayor iba mucho más allá de la mera España.

Un rey protocanónigo

Visita de Felipe VI y Letizia de España © I.MEDIA

En una simbología similar al título de "canónigo honorario" de San Juan de Letrán otorgado al presidente de la República Francesa, el rey de España ostenta el título de "protocanónigo" de Santa María la Mayor, que recibe de pleno derecho desde su coronación. Este título se remonta a principios del siglo XVII, en el contexto de una donación realizada a la basílica por la esposa del rey Felipe III de España, para el relicario del belén del Niño Jesús conservado en este lugar.

En agradecimiento, el cabildo solicitó entonces al rey el "patrocinio real" de la basílica, lo que implicaba hacerse cargo de su mantenimiento, a lo que el monarca accedió. Su hijo Felipe IV aumentó la dotación y, en respuesta, el Papa Inocencio X decretó mediante una bula que el rey de España y sus sucesores recibirían el título de protocanónigo de esta basílica.

Pero en cuatro siglos de historia, Felipe VI es solo el tercer monarca en participar en esta ceremonia, después de Alfonso XIII, quien lo hizo el 21 de noviembre de 1923, y Juan Carlos, el 10 de febrero de 1977, durante su primer viaje al Vaticano como jefe de Estado. El entonces joven rey, nacido en Roma, contaba con el apoyo del papado para afianzar su autoridad sobre los cuadros aún franquistas de su administración y abrir España al pluralismo y a la democracia.

Por su parte, Felipe VI esperó hasta su segunda visita oficial al Vaticano para participar en este acto litúrgico. Una decisión sin duda relacionada con el particular clima político que rodeó su llegada al poder en 2014, en el contexto de la abdicación de su padre, Juan Carlos, y del deseo del nuevo soberano de encarnar una concepción más laica de la monarquía. Doce años después, el homenaje al Papa Francisco fue sin duda uno de los motivos de esta visita a Santa María la Mayor. La pareja real se recogió ante su tumba. También veneró el icono de María Salus Populi Romani, especialmente querido por el pontífice argentino.