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Antes de su viaje a España, León XIV recibió al rey Felipe VI y a la reina Letizia

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Reyes españa vaticano

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Visita de Felipe VI y Letizia de España

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I.Media - publicado el 20/03/26
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El rey Felipe VI y la reina Letizia viajaron a Roma y fueron recibidos por León XIV como parte de los preparativos para la visita del Pontífice a España, programada para el verano

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El Papa León XIV recibió al Rey Felipe VI y a la reina Letizia de España en el Vaticano el 20 de marzo de 2026. Este encuentro formó parte de los preparativos para la visita apostólica a España, prevista del 6 al 12 de junio. Fue la segunda audiencia papal para los monarcas, tras su visita en 2014 durante el pontificado del Papa Francisco, poco después de su ascenso al trono.

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