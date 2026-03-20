Antes de su viaje a España, León XIV recibió al rey Felipe VI y a la reina Letizia

El Papa León XIV recibió al Rey Felipe VI y a la reina Letizia de España en el Vaticano el 20 de marzo de 2026. Este encuentro formó parte de los preparativos para la visita apostólica a España, prevista del 6 al 12 de junio. Fue la segunda audiencia papal para los monarcas, tras su visita en 2014 durante el pontificado del Papa Francisco, poco después de su ascenso al trono.

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El rey Felipe VI y la reina Letizia viajaron a Roma y fueron recibidos por León XIV como parte de los preparativos para la visita del Pontífice a España, programada para el verano

Los monarcas españoles fueron recibidos por León XIV en la biblioteca de su apartamento en el Palacio Apostólico. No era su primer encuentro, ya que la pareja había asistido a la misa de investidura del nuevo papa, al término de la cual lo saludaron brevemente, el 18 de mayo. Para la audiencia de este viernes por la mañana, la reina Letizia vistió de blanco, un privilegio reservado a los monarcas católicos; el protocolo vaticano exige colores oscuros para los demás invitados.

Tras su encuentro privado con el Papa, los monarcas fueron recibidos por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado y primer ministro de facto, y por el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario de Relaciones con los Estados y equivalente al ministro de Relaciones Exteriores. Durante esta reunión, ambas partes destacaron que la próxima visita del Papa al país representaría un momento significativo en las relaciones bilaterales, según un comunicado de la Secretaría de Estado.

En preparación para este viaje, que se prevé incluya las ciudades de Madrid y Barcelona y las Islas Canarias, los Reyes y altos diplomáticos del Vaticano abordaron "cuestiones de actualidad relativas a la situación en el país y la misión de la Iglesia en la sociedad". El comunicado también menciona temas "regionales e internacionales" y subraya "el compromiso constante con la paz y el fortalecimiento de los principios y valores que sustentan la convivencia internacional".

Tras abandonar el Vaticano, los reyes visitaron la Basílica de Santa María la Mayor, situada cerca de la estación Termini. Allí, Felipe VI asumió su título de "protocanónigo". En virtud de un antiguo privilegio que se remonta al siglo XVII, el rey de España está tradicionalmente vinculado al cabildo liberiano de esta basílica romana.