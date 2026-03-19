(VIDEO) La verdad detrás de Daniel y los leones

El relato del profeta Daniel no termina en tragedia: la Escritura revela un testimonio de fidelidad y protección divina

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Muchos recuerdan la escena: un hombre arrojado a un foso lleno de leones hambrientos. Sin embargo, la historia de Daniel no es una tragedia, sino un milagro. El relato bíblico que se encuentra en el Libro de Daniel muestra cómo Dios protegió a su siervo en medio del peligro.