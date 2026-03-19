Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Cultura e Historia
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) La verdad detrás de Daniel y los leones

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Guillermo Arévalo - publicado el 19/03/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
El relato del profeta Daniel no termina en tragedia: la Escritura revela un testimonio de fidelidad y protección divina

CUARESMA 2026

Este contenido es gratuito, como todos nuestros artículos.
Apóyanos con un donativo y permítenos seguir llegando a millones de lectores.

Ayudo a sembrar esperanza

Muchos recuerdan la escena: un hombre arrojado a un foso lleno de leones hambrientos. Sin embargo, la historia de Daniel no es una tragedia, sino un milagro. El relato bíblico que se encuentra en el Libro de Daniel muestra cómo Dios protegió a su siervo en medio del peligro.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
antiguo testamentofidelidadprofetavideo
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día