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León XIV convoca una reunión sobre la familia en Roma en octubre de 2026

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 19/03/26
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Con motivo del décimo aniversario de Amoris Laetitia, León XIV convocó a los presidentes de todas las conferencias episcopales para discernir cómo proclamar el Evangelio en las familias de hoy

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En un mensaje publicado el 19 de marzo de 2026, con motivo del décimo aniversario de la exhortación apostólica Amoris Laetitia (2016), el Papa León XIV convocó a los presidentes de todas las conferencias episcopales a Roma el próximo octubre para participar en un tiempo de "discernimiento sinodal" sobre cómo "proclamar el Evangelio en las familias de hoy". Considera que las familias, ante los "rápidos cambios", deben recibir una "atención pastoral especial".

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Tags:
familiapapa leon xivsanta sede
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