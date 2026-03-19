León XIV convoca una reunión sobre la familia en Roma en octubre de 2026

En un mensaje publicado el 19 de marzo de 2026, con motivo del décimo aniversario de la exhortación apostólica Amoris Laetitia (2016), el Papa León XIV convocó a los presidentes de todas las conferencias episcopales a Roma el próximo octubre para participar en un tiempo de "discernimiento sinodal" sobre cómo "proclamar el Evangelio en las familias de hoy". Considera que las familias, ante los "rápidos cambios", deben recibir una "atención pastoral especial".

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Con motivo del décimo aniversario de Amoris Laetitia, León XIV convocó a los presidentes de todas las conferencias episcopales para discernir cómo proclamar el Evangelio en las familias de hoy

La exhortación Amoris Laetitia (La alegría del amor) fue firmada por el pontífice argentino el 19 de marzo de 2016, festividad de San José, padre de la Sagrada Familia, pero se hizo pública el 8 de abril. Fue la continuación de los dos sínodos sobre la familia celebrados en Roma en octubre de 2014 y 2015.

Ciertos aspectos del texto habían provocado fuertes tensiones, en particular una nota a pie de página (n.º 351) que indicaba que, en determinadas circunstancias, las personas divorciadas y vueltas a casar podían recibir los sacramentos, incluida la comunión. Varios cardenales habían expresado sus dudas al Papa sobre este asunto, pues consideraban que debilitaba la doctrina de la Iglesia sobre el adulterio y el acceso a los sacramentos; sin embargo, el Papa no rectificó esta postura.

"El Papa Francisco ha ofrecido a la Iglesia universal un luminoso mensaje de esperanza sobre el amor conyugal y familiar", declaró León XIV en su carta de dos páginas, expresando su gratitud por la "conversión pastoral" inspirada por esta exhortación apostólica. Considera que ofrece "una valiosa enseñanza que debemos seguir explorando en profundidad hoy", centrándose particularmente en la "fragilidad" que puede caracterizar ciertas situaciones familiares.

"Nuestra época se caracteriza por transformaciones rápidas que, incluso más que hace diez años, exigen una atención pastoral especial a las familias", afirmó el Papa. Subrayó la gran importancia que la Iglesia otorga a las familias cristianas para proclamar el Evangelio en determinadas circunstancias, donde están mejor capacitadas para hacerlo.