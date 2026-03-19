Las características más relevantes de la Misa Tridentina

La Misa Tridentina sigue celebrándose y, de hecho, nunca se ha dejado de realizar. ¿Cuáles son las características que la distinguen?

CUARESMA 2026

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Entre otras, las características más notorias y fundamentales de la Misa Tridentina son las siguientes:

1 Misa en latín

La lengua utilizada en todo el mundo es el latín. Pero hay partes que se dicen en la lengua del lugar: las lecturas se leen primero en latín y luego en la lengua propia, así como la homilía, que se hace en la lengua del pueblo. Además, los fieles disponen de misales en su lengua para que sigan la misa.

Quienes están habituados a esta misa no tienen problemas para vivirla en cualquier parte del mundo.

2 De espaldas al pueblo

El altar está unido al retablo y, por tanto, el sacerdote celebra de espaldas al pueblo.

La forma correcta de llamar esta postura celebrativa es ‘ad orientem’ o ‘versus Deum’. Es que todos, fieles y celebrante, miran hacia el oriente, miran al sol que nace de lo alto (Lc 1, 78).

Celebrar la Misa de esta manera tiene un profundo sentido teológico.

El sacerdote no le da la espalda al pueblo; más bien, él está en la misma dirección del pueblo y delante de él presidiendo las oraciones dirigidas a Dios, en la divina persona de Jesús, que se encuentra en el sagrario que junto al retablo y al altar conforman una unidad.

3 Gestos rituales

Es una Misa mucho más rica en lo que tiene que ver con los gestos rituales. Sin embargo, al igual que la forma actual de celebrar la Misa (novus ordo) , la duración de la misa tridentina es variable.

Hay tres tipos de Misa:

- La missa solemnis: Hay seis velas sobre el altar, un sacerdote, un diácono y un subdiácono, monaguillos y coro. Esta Misa se celebra cuando hay una solemnidad.

- La missa cantata: Hay seis velas sobre el altar, un sacerdote, monaguillos y coro. Esta Misa se celebra cuando hay una festividad.

- La missa lecta: Hay dos velas sobre el altar, sacerdote y monaguillos. Esta Misa se celebra en un día ferial.

4 La liturgia es en dos partes

La liturgia se compone de dos partes: la Misa de los catecúmenos (sería el equivalente a la liturgia de la palabra de la Misa de hoy, que a su vez se divide en dos partes (introducción e instrucción), y la misa de los fieles (sería el equivalente a la liturgia eucarística de la Misa de hoy, que -a su vez- se divide en dos partes (celebración del misterio y la acción de gracias).

- La introducción: Saludo, acto penitencial, introito, gloria, colecta.

- Instrucción: Epístola, gradual (sería como el salmo), evangelio, credo,

- Celebración del misterio: Ofertorio, lavabo, secreta, prefacio, canon de la misa, memento de vivos, invocación de los santos, consagración del pan, consagración del vino, oblación de la sagrada víctima, memento de difuntos, Padre nuestro, deseo de la paz, oraciones del sacerdote antes de la comunión, comunión del sacerdote, comunión de los fieles.

- Acción de gracias: Purificación, oración de postcomunión, último evangelio (será siempre el mismo).

5 Los ornamentos

Los ornamentos son diferentes: casulla abierta en forma de guitarra en la parte anterior y recta en la parte posterior, la estola sobre el pecho del sacerdote va cruzada en forma de ‘X’, el sacerdote lleva un manípulo (una especie de pequeña estola sobre la muñeca del brazo izquierdo, un bonete (se pone en la cabeza para ir al altar y regresar del mismo), un amito (este es el primer ornamento se pone el sacerdote) sobre el cual el sacerdote se pone el alba abierta en la parte superior, bolsa para los corporales, etc.

6 Los colores litúrgicos

Los colores litúrgicos son: Morado, rosa, blanco, encarnado, verde, negro y azul celeste.

Hoy, en día, en la Misa novus ordo o misa conciliar se usan ordinariamente cuatro colores: Blanco, verde, rojo y morado. Excepcionalmente se pueden usar también el rosado y el azul.

7 Otras diferencias

Para la celebración de la misa son necesarios, fuera de lo que se usa para la misa actual, algunos objetos tales como: la palia redonda, una hijuela cuadrada, un velo sobre el cáliz, las sacras (son tres cuadritos enmarcados que se colocaban de pie sobre el altar, apoyados en la base del retablo para que el sacerdote pudiera decir unas oraciones determinadas sin necesidad de recurrir siempre al misal), una cucharilla, un pabellón para cubrir el copón, etc..

Solo hay una plegaria eucarística, el canon romano, (la primera plegaria actual). El canon romano se hace en voz baja. Este casi silencio nos recuerda que el mundo se mantuvo silencioso durante las horas de la crucifixión.

No hay concelebración. Solo hay un sacerdote celebrando la Misa.

El sacerdote sale de la sacristía llevando al altar el cáliz junto con los respectivos elementos accesorios.

Solo hay una lectura que se llama epístola.

No hay ambón: El leccionario y el misal están sobre el altar.

Hay un ritual a realizar en la sacristía tanto antes como después de la Misa.

No hay lectores legos, como tampoco hay ministros instituidos (lectores, acólitos). Es el sacerdote quien realiza las lecturas.

Solo se usa el canto gregoriano y el único instrumento musical utilizado es el órgano de tubos.

No hay moniciones ni oración de los fieles.

El sacerdote nunca se sienta durante la Misa.

El sacerdote da la comunión a los fieles trazando una cruz con el cuerpo de Cristo. Y todos los fieles comulgan de rodillas y en la boca.

Después de la bendición final, el sacerdote lee otro evangelio.

Ambas Misas tienen la misma validez

Hay gente que no está de acuerdo ni con la Misa actual ni con la Misa preconciliar, esgrimiendo sus propios argumentos que generalmente son infundados.