“Hemos venido a hacer oír la voz de todos los nigerianos”: los obispos de Nigeria se reunieron con el Papa

Durante su visita al Vaticano a principios de marzo, los obispos nigerianos alertaron al Papa León XIV sobre la grave crisis de seguridad que azota a su país. Los secuestros, los ataques a aldeas y los grupos armados sumen a amplias regiones de Nigeria en una situación de inseguridad que no perdona ni a cristianos ni a musulmanes

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Son los representantes de una comunidad que sufre quienes han acudido a informar a la Santa Sede sobre su situación. Alrededor de 70 obispos nigerianos realizaron su visita ad limina durante las dos primeras semanas de marzo. Estas visitas, que suelen organizarse cada cinco años —aunque la última visita ad limina de los obispos nigerianos se remonta a 2018—, son una oportunidad para que la Santa Sede se mantenga al tanto de la situación de las comunidades locales.

Los momentos más destacados de esta sesión fueron los encuentros con León XIV, el 6 y el 14 de marzo. La cuestión de la seguridad de los cristianos, tema que siempre se aborda durante los encuentros con los distintos dicasterios romanos y con el Papa, fue esta vez central. La situación de seguridad en Nigeria se encuentra, en efecto, extremadamente deteriorada.

Desde hace muchos años, la lista de secuestros, destrucciones de aldeas y asesinatos que afectan a la comunidad cristiana del país parece no tener fin. "Es una situación muy triste, difícil de comprender e incluso de analizar", explica a Aleteia el obispo nigeriano Mons. Fortunatus Nwachukwu, secretario del Dicasterio para la Evangelización.

"Tenemos lo que yo llamo una “cortina de humo”: una gran oscuridad de inseguridad generalizada en el país". El cardenal John Onaiyekan, arzobispo emérito de Abuja, quien se reunió con el Papa el 14 de marzo, comparte su preocupación con Aleteia:

"Nadie está a salvo en Nigeria hoy en día, ya sea cristiano o musulmán"

El país es, de hecho, víctima de una gran inestabilidad: el norte está amenazado por numerosos grupos armados, algunos de los cuales se reivindican claramente como yihadistas, mientras que otros son simplemente delincuentes que secuestran para obtener rescates y tienen todo el interés en mantener este clima de inseguridad. "Estos bandidos actúan de manera indiscriminada contra cristianos y musulmanes", confirma Mons. Nwachukwu.

La impotencia de los gobiernos locales

Una situación dramática que los obispos no dejaron de recordar al Papa, quien conoce bien el tema. "Hemos venido a hacer oír la voz de todos los nigerianos que sufren y desean vivir en paz, ya sean cristianos o musulmanes", explica el cardenal Onaiyekan, unas horas después de la audiencia papal.

Según él, León XIV, quien había visitado Nigeria en varias ocasiones cuando era prior general de la Orden de San Agustín entre 2001 y 2013, conoce muy bien la situación. "Todo lo que le dijimos, él ya lo sabía", se alegra. Entonces, ¿qué le pidieron al pontífice estadounidense-peruano? "Sobre todo le dimos las gracias; esperamos que continúe con lo que ya está haciendo: hablar de nosotros, defendernos y ser así un portavoz de Nigeria".

De hecho, ha sido habitual que el Papa alerte sobre la situación en Nigeria durante la oración del Ángelus. El cardenal Onaiyekan espera que estas declaraciones del Papa impulsen al Gobierno nigeriano a actuar por fin de manera eficaz en pro de la seguridad de su pueblo.

Ante la impotencia de las autoridades locales para poner fin a estos repetidos actos de violencia, fueron los Estados Unidos quienes finalmente tomaron medidas. En un informe anual sobre la libertad religiosa, una comisión estadounidense calificó la situación de "especialmente preocupante" tras varias declaraciones de Donald Trump al respecto.

En diciembre de 2025, Estados Unidos incluso decidió lanzar ataques selectivos contra ciertos grupos armados del norte del país para frenar sus acciones. Desde entonces, un "pequeño equipo" de militares estadounidenses estaría actuando en el país para intentar proteger a las comunidades cristianas. Durante su estancia en Roma, los obispos nigerianos tuvieron la oportunidad de recogerse ante las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo. Una experiencia memorable.