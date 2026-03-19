En Hong Kong, se esperan 2.500 bautizos a pesar del ambiente tenso

En Hong Kong, el número de bautizos se mantiene estable año tras año, prueba de la vitalidad persistente de la fe católica a pesar de un contexto de mayor vigilancia

CUARESMA 2026

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Ayudo a sembrar esperanza

Con la llegada de la Pascua, la Diócesis de Hong Kong se prepara para celebrar aproximadamente 2500 bautizos, entre ellos cerca de 1600 adultos y 900 bebés. Esta cifra es similar a la del año pasado, lo que demuestra la vitalidad de la fe y su transmisión a través del ejemplo de cristianos comprometidos. La agencia de noticias Fides informa que muchos jóvenes catecúmenos han descubierto y abrazado la fe católica gracias a encuentros en sus escuelas o parroquias.

La fe católica frente a las tensiones

Estos bautismos revisten especial importancia en el contexto religioso de Hong Kong, donde la situación de los católicos se caracteriza por un clima de vigilancia extrema. Desde la imposición de la ley de seguridad nacional en 2020, las autoridades han intensificado el control sobre las actividades religiosas con el pretexto de combatir la "sedación". Según un informe publicado en enero de 2024 por el Comité por la Libertad en Hong Kong, este desarrollo legal ha contribuido a un descenso significativo de la libertad religiosa en el territorio.

El caso de Jimmy Lai ilustra este deterioro del clima de libertades. Opositor declarado del régimen comunista chino y católico devoto, el empresario y fundador del periódico prodemocrático Apple Daily fue declarado culpable en diciembre de 2025 de varios cargos contra la seguridad nacional. El 6 de marzo de 2026, fue condenado a veinte años de prisión. Convertido al cristianismo en su edad adulta, Jimmy Lai fue bautizado a finales de la década de 1990.

En este contexto, los bautismos celebrados en Hong Kong se presentan como un signo de perseverancia y fervor entre los fieles. "Quienes esperan el bautismo serán bautizados y recibirán el agua viva", enfatizó el cardenal Chow Sau-yan, obispo de la diócesis, animándolos a convertirse en "herederos de la esperanza".