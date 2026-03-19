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El Papa en Mónaco: la estrecha relación entre los dos estados más pequeños del mundo

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MONTE-CARLO-MONACO-SHUTTERSTOCK

Shutterstock I Mike Bottom

Monte-Carlo (Monaco).

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I.Media - publicado el 19/03/26
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León XIV, jefe del Estado más pequeño del mundo visitará Mónaco a finales de marzo, el segundo país más pequeño del planeta

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El Papa León XIV realizará el sábado 28 de marzo de 2026 un viaje de unas horas al Principado de Mónaco, según anunció oficialmente la Oficina de Prensa de la Santa Sede este 25 de febrero, confirmando así el proyecto revelado por I.MEDIA el pasado 10 de febrero. Este segundo viaje apostólico del pontífice estadounidense-peruano, tras su visita a Turquía y al Líbano a finales del año pasado y antes de su gira del próximo mes de abril por África, representa una elección atípica, pero se inscribe en una coherencia geopolítica. De hecho, la Santa Sede y Mónaco comparten numerosos temas de interés común, desde la protección de la vida humana hasta la de los océanos, pasando por la promoción de la paz en el Mediterráneo.

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Tags:
papa leon xivsanta sedeviaje apostólico
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