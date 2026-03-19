El Papa en Mónaco: la estrecha relación entre los dos estados más pequeños del mundo

El Papa León XIV realizará el sábado 28 de marzo de 2026 un viaje de unas horas al Principado de Mónaco, según anunció oficialmente la Oficina de Prensa de la Santa Sede este 25 de febrero, confirmando así el proyecto revelado por I.MEDIA el pasado 10 de febrero. Este segundo viaje apostólico del pontífice estadounidense-peruano, tras su visita a Turquía y al Líbano a finales del año pasado y antes de su gira del próximo mes de abril por África, representa una elección atípica, pero se inscribe en una coherencia geopolítica. De hecho, la Santa Sede y Mónaco comparten numerosos temas de interés común, desde la protección de la vida humana hasta la de los océanos, pasando por la promoción de la paz en el Mediterráneo.

El Papa, jefe del Estado más pequeño del mundo, de visita en el segundo país más pequeño del planeta: sin duda, la imagen despertará curiosidad. De hecho, una forma cercana al "poder blando" une a estos dos Estados, que tienen un peso significativo en la escena internacional a pesar de su reducida superficie.

Los puntos en común son numerosos. En primer lugar, junto con Malta, el Principado de Mónaco es uno de los últimos países de Europa en mantener el catolicismo como religión de Estado. Este factor lleva a convergencias entre la Santa Sede y Mónaco en cuestiones bioéticas, a diferencia de muchos Estados europeos que adoptan orientaciones contradictorias con las posiciones de la Iglesia católica en temas relacionados con la protección de la vida.

Así, "el lugar que ocupa la religión católica" en Mónaco llevó al príncipe Alberto, el 26 de noviembre de 2025, a oponerse a la promulgación de una ley aprobada por el Consejo Nacional, que habría allanado el camino para la legalización del aborto, un tema muy delicado para el Vaticano. Esta decisión del príncipe se hace eco de la negativa del rey Balduino de Bélgica a firmar la ley que legalizaba el aborto en Bélgica en 1990.

Esta ley fue promulgada en virtud de una fórmula constitucional que tomaba nota de la imposibilidad temporal del rey para ejercer sus funciones, pero este argumento de la oposición del rey había sido destacado por el Papa Francisco en el marco de su visita de septiembre de 2024 a Bélgica, cuando anunció la apertura del proceso de beatificación del antiguo soberano, fallecido en 1993.

Mónaco, un actor en el "concierto de las naciones"

shutterstock

La protección de los océanos y, en términos más generales, la cuestión ecológica, constituyen también un punto de convergencia entre la Santa Sede y Mónaco, que en 2025 acogió el "Foro sobre la economía azul y las finanzas", como preludio de la conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos, organizada en Niza unos días después. Por lo tanto, es probable que el tema de la protección del medio ambiente se integre en los discursos del Papa en Mónaco, al igual que la delicada cuestión de la ética financiera, en un contexto de esfuerzo por ajustar las leyes del Principado a las normas del derecho europeo e internacional. Al igual que el Vaticano, Mónaco está sujeto a los informes del comité Moneyval, un organismo creado por el Consejo de Europa.

Como miembro de pleno derecho de numerosas organizaciones internacionales, entre ellas las Naciones Unidas, Mónaco cuenta con canales de influencia muy valorados por el Vaticano. El apoyo del príncipe Alberto al reconocimiento del Estado de Palestina propuesto por Francia en septiembre de 2025 coincidió plenamente con las posiciones de la Santa Sede sobre la "solución de dos Estados". Fuentes diplomáticas indican que la Santa Sede, que solo tiene estatus de miembro observador en las Naciones Unidas y, por lo tanto, no tiene derecho a voto, valora el hecho de que pequeños Estados con el mismo poder que naciones más grandes puedan transmitir posiciones cercanas a las suyas.

El Mediterráneo y las devociones populares

Este viaje también puede entenderse como una continuación de las visitas del Papa Francisco al arco mediterráneo, en particular a Marsella en 2023 y a Ajaccio en 2024. En el ámbito religioso, Mónaco cuenta entre sus 40 000 habitantes —de los cuales cerca de 10 000 son ciudadanos monegascos— con una importante población católica, muy apegada a las devociones populares, como la celebración de Santa Devota, que a menudo da lugar, a finales de enero, a la invitación de personalidades internacionales. Este año estuvo presente el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, tras otras figuras como, en 2023, el patriarca de Constantinopla Bartolomé, o, el año pasado, el secretario de la Santa Sede para las relaciones con los Estados, monseñor Paul Richard Gallagher.

Por su parte, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, visitó Mónaco en julio de 2021, con motivo del 40.º aniversario del convenio bilateral de 1981, que había aclarado el procedimiento de nombramiento del nuevo arzobispo por parte del Papa.

Las relaciones entre Mónaco y la Santa Sede son muy estrechas y regulares, con la presencia de una nunciatura apostólica en Mónaco y la de un embajador residente en Roma. Con discreción, el Principado también desempeña un papel activo de apoyo económico a diversas realidades de la Iglesia católica, en particular la presencia cristiana en Tierra Santa, a través de la Orden de los Caballeros del Santo Sepulcro.

Al elegir Mónaco como primer destino europeo fuera de Italia, el Papa León XIV marca, en cualquier caso, una elección original, muy diferente a la de sus predecesores. Los primeros países de Europa visitados por Juan Pablo II y Benedicto XVI fueron, de hecho, respectivamente, Polonia y Alemania, sus países de nacimiento.