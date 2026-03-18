La enfermedad le privó de la vista y de las fuerzas, pero no de la fe. En los últimos meses de su vida, el niño rezaba por los demás y ofrecía su sufrimiento. Sus padres describieron su fallecimiento en una carta extraordinaria

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Józef (José), de nueve años, partió rodeado de oraciones. En casa se celebraban misas todos los días, se rezaba el rosario junto a su cama y él mismo, a pesar de su enorme sufrimiento, rezaba por los demás. Su corta vida dejó huella en los corazones de muchas personas.

Una vida breve que dejó una huella

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Hace unos doce años, el pequeño Józinek, nos dejó rodeados de sus seres queridos. Un mes después de su fallecimiento, sus padres describieron el periodo de su enfermedad y su partida en una carta dirigida al arzobispo Józef, un amigo suyo.

Fue él quien les escribió una vez en una carta: "Si tenéis un hijo, debería llamarse José". La carta de la que procede el siguiente fragmento está fechada en la víspera de San José de 2013. En ella, los padres compartieron el testimonio del extraordinario camino de fe de su hijo.

Hemos experimentado el gran amor de la Iglesia

Como ya sabe Su Excelencia el Arzobispo, los últimos años han sido para nuestra familia un periodo marcado por la lucha contra la enfermedad de Józek, su agonía y, finalmente, su muerte. Durante ese tiempo, además del sufrimiento, también hemos experimentado el gran amor de la Iglesia y de Dios.

San José fue un buen patrón para Józinek no solo en el momento de su muerte, sino a lo largo de toda su vida, y especialmente durante el periodo de enfermedad y dolor. Porque no fue casualidad que Józinek recibiera en el bautismo los nombres de José y María.

Recibió el bautismo en Jasna Góra, la primera comunión en la parroquia de Wilda y la confirmación —ante el peligro de muerte— en el hospital. Estos sacramentos le dieron fe y fuerza. Durante ese tiempo, a medida que sus fuerzas físicas se debilitaban, su fe y su espíritu crecían. En los últimos meses y semanas, la oración se convirtió en el sentido de su vida.

Józinek, rodeado de oraciones

Él mismo rezaba con regularidad, sobre todo la coronilla de la Divina Misericordia y el rosario. También rezaba muy a menudo oraciones al ángel de la guarda y a San Miguel Arcángel, así como la letanía a San José. Pero no solo le sostenía su propia oración.

Durante todos esos meses, las oraciones de los demás también le acompañaron de una manera extraordinaria. Quienes rezaban por Józinek se reunían en las misas, organizaban novenas sucesivas por él y se citaban para rezar el rosario junto a su cama. Algunos incluso realizaban peregrinaciones por él.

En los dos últimos meses de vida de Józia, se celebraba una misa todos los días en nuestra casa. La oficiaban los más diversos sacerdotes y religiosos —a veces incluso desconocidos para nosotros al principio, pero que luego se nos hicieron a todos igualmente queridos—.

Gracias a ello, Józinek pudo disfrutar cada día de la gracia de la Santa Misa y de la Sagrada Comunión. Durante esas misas, rezaba sobre todo por los enfermos y los que sufren, por los pecadores, los no creyentes y por los sacerdotes.

Fallecimiento durante el rosario

Partió hacia el cielo el domingo, justo después de la misa, hacia el mediodía, mientras rezábamos el rosario junto a él. Suspiró por última vez en el momento en que rezábamos el quinto misterio doloroso: la muerte de Jesús en la cruz. Un instante antes se había consumido su vela de Pascua. Nos quedamos con la certeza en el corazón de que la brevísima vida de nuestro hijo no se había interrumpido, sino que se había cumplido.

Ayúdame a ser un buen lobato (niño scout)

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En el funeral de Józio, celebrado en Wierzenica, se reunieron muchas personas que lo habían conocido durante su enfermedad. Entre ellas había también un numeroso grupo de niños y jóvenes: scouts y lobatos.

Algunos de ellos habían cantado antes junto a su cama una canción que le gustaba mucho y que él mismo solía tararear durante su enfermedad: "Ayúdame a ser un buen lobato". Una de las enfermeras incluso le regaló una insignia de lobato, que él colocó en el respaldo de su cama.

Los ojos no son nada…

Durante las Navidades, Józio perdió la vista debido al avance de su enfermedad. Le explicamos, para tranquilizarlo, que existe una luz más grande y más importante que la del sol, que él ya no puede ver. Que hay una luz que disipa todas las tinieblas y gracias a la cual se puede ver más, mucho más.

Józio asintió con la cabeza y prometió estar atento a esa luz y correr tras ella tan pronto como la viera. Al cabo de un rato, susurró: "Los ojos no son nada… lo más importante es que no se me ciegue el corazoncito". Y, efectivamente, su corazón veía mucho más.

Nunca se quejó de lo que le había sucedido. No preguntaba: "¿por qué?". Un día dijo que "sufría para que otros pudieran salvarse". Cuando el dolor se volvía insoportable, gritaba en voz muy baja: "Dios, ayúdame".