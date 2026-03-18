Escuchar y rezar: música clásica dedicada a san José

Scarlatti, Pergolesi y otros grandes compositores han dejado bellas obras que probablemente no conoces

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Muchos compositores han dedicado bella música clásica a san José a lo largo de los siglos.

Himnos gregorianos, motetes renacentistas, óperas barrocas, misas contemporáneas,… siguen interpretándose actualmente en todo el mundo para honrar al hombre que cuidó a Jesús y a María en Nazaret.

Te Joseph celebrent

El canto Te Joseph celebrent (Te celebren, José), uno de los más clásicos, eleva una oración llena de agradecimiento y admiración.

Existen varias versiones, entre ellas varias anónimas gregorianas y la del reconocido compositor barroco Domenico Scarlatti:

¡Oh, José!, que las legiones de los bienaventurados te ensalcen, que todos los coros de los cristianos te canten a ti, que, esclarecido por tus merecimientos, te uniste en santo matrimonio con la Virgen gloriosa. Cuando tú, preocupado al ver a tu esposa encinta por fecundidad divina, eres tentado por la duda, un ángel te revela que el Hijo ha sido concebido por obra del Espíritu Santo. Tú abrazas al Señor cuando nace, tú le sigues en su huida a las lejanas tierras de Egipto; le buscas, y le encuentras cuando se pierde en Jerusalén, alternando gozos y penas. La piedad glorifica a los demás santos después de su muerte, y el cielo les recibe después de merecer la palma; tú, en esta vida, gozas ya, como los bienaventurados, de Dios, y eres más dichoso aún por este extraordinario privilegio. ¡Oh, Trinidad soberana! otórganos el perdón a los que te suplicamos: haz que, por los méritos de José, subamos al cielo, para que podamos entonarte eternamente el canto de nuestra gratitud. Amén.

José hijo de David

El Archivo de Música Sacra de la Catedral de Puebla conserva el motete del compositor barroco de origen español Juan Gutiérrez de Padilla, José hijo de David.

Este canto pone música a las palabras, recogidas en el Evangelio de Mateo, del ángel “José, hijo de David: no temas recibir a María como tu esposa”.

La muerte de san José

El compositor italiano Giovanni Battista Pergolesi, más conocido por su Stabat Mater, dedicó un oratorio sacro a la muerte de san José.

La obra fue un encargo de la Congregación de San José en el Oratorio de los Filipnos de Nápoles para celebrar la fiesta del 19 de marzo.

Ópera al Patriarca San José

La Ópera al patriarca San José del compositor barroco José Pradas Gallén canta en español varios momentos de la vida del santo, con sus dudas, dificultades y alegrías.

Pradas la compuso con 29 años, cuando era maestro de capilla de la Iglesia Mayor de Santa María de Castellón.

Misa de san José

El compositor belga del siglo XX Flor Peeters dedicó una misa coral a san José, apropiada para cantar el día de su fiesta.