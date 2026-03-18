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Como Pueblo de Dios, la Iglesia “no puede errar en la fe”, afirma León XIV

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 18/03/26
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Durante su Audiencia General, León XIV recalcó que la "infalibilidad de la Iglesia" es una "responsabilidad", porque convierte a "cada persona bautizada en sujeto activo de evangelización"

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Como Pueblo de Dios, la Iglesia "no puede errar en la fe", aseguró el Papa León XIV durante la audiencia general del 18 de marzo de 2026. Esta "infalibilidad de la Iglesia", recalcó, es una "responsabilidad", porque convierte a "cada persona bautizada en sujeto activo de evangelización".

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Tags:
audiencia generalconcilio vaticano iipapa leon xiv
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