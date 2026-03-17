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(VIDEO) Si Dios es tan grande, ¿cómo puedo explicarlo con mis palabras?

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Guillermo Arévalo - publicado el 17/03/26
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Aunque Dios es infinito y supera toda comprensión, cada persona puede aprender a expresarlo desde su experiencia, su fe y su vida cotidiana

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Ayudo a sembrar esperanza

Hablar de Dios puede parecer difícil. ¿Cómo explicar algo tan grande, tan infinito? Sin embargo, la fe cristiana nos recuerda que no se trata de definirlo perfectamente, sino de compartir quién es Dios en nuestra vida. Desde la experiencia personal, incluso las palabras más sencillas pueden transmitir una verdad profunda. El Padre Daniel Trujillo, apoyado en el YOUCAT, nos da una orientación acerca de esta pregunta.

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