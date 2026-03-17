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Una bella oración a san José de san Josemaría

san josé oración

Renata Sedmakova | Shutterstock

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Majo Frias - publicado el 17/03/26
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"Quiere mucho a San José, quiérele con toda tu alma", animaba el santo fundador. Y para quererle e imitarle, esta breve, pero hermosa, oración de su autoría

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“Con San José, el cristiano aprende lo que es ser de Dios y estar plenamente entre los hombres, santificando el mundo”, dijo san Josemaría en su homilía para la fiesta de san José en 1963.

A lo largo de su vida, el santo fundador del Opus Dei habló sobre su devoción a san José -que comenzó en su juventud- y lo mostró como ejemplo y padre para los miembros de la Obra y los católicos del mundo.

Según Lucas F. Mateo-Seco, dos características de la vida de san José atrajeron especialmente a san Josemaría: “Su vida de contemplación y su vida de trabajo”.

A continuación una brevísima oración que aparece en Froja.

Oración a san José:

"San José, Padre y Señor nuestro, castísimo, limpísimo, que has merecido llevar a Jesús Niño en tus brazos, y lavarle y abrazarle: enséñanos a tratar a nuestro Dios, a ser limpios, dignos de ser otros Cristos.

Y ayúdanos a hacer y a enseñar, como Cristo, los caminos divinos –ocultos y luminosos–, diciendo a los hombres que pueden, en la tierra, tener de continuo una eficacia espiritual extraordinaria".

(Forja 553)

Fe, trabajo y respeto

Joan Sutter | Joan Sutter

San Josemaría destacó solo algunos motivos para venerar a san José:

Mira cuántos motivos para venerar a San José y para aprender de su vida: fue un varón fuerte en la fe...; sacó adelante a su familia –a Jesús y a María–, con su trabajo esforzado...; guardó la pureza de la Virgen, que era su Esposa...; y respetó –¡amó!– la libertad de Dios, que hizo la elección, no sólo de la Virgen como Madre, sino también de él como Esposo de Santa María.

(Forja, 552)

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Tags:
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