Hay etapas y pruebas por las que una pareja pasa a lo largo de la relación. ¿Cuáles son y cómo saber si las están afrontando adecuadamente?

CUARESMA 2026

Este contenido es gratuito, como todos nuestros artículos.

Apóyanos con un donativo y permítenos seguir llegando a millones de lectores.

Ayudo a sembrar esperanza

¿Qué hace que algunas parejas se fortalezcan con los años mientras otras se rinden? La respuesta no está en la ausencia de problemas, sino en la superación de 'exámenes' específicos que la vida nos pone por delante. No basta con sentir bonito o quererse; hay que saber navegar la pruebas del tiempo, establecer límites claros y aprender a convivir con el entorno. A continuación, desglosamos las pruebas críticas —desde la comunicación hasta el orden— que toda pareja resiliente debe superar para alcanzar una verdadera madurez emocional.

1 La prueba de la paciencia

MAYA LAB | Shutterstock

La paciencia es una gran virtud que se cosecha, misma que se va fortaleciendo en la relación, pues nos invita a practicar con misericordia los defectos del otro. Así como también afrontar juntos los momentos difíciles confiando y manteniendo la esperanza.

"Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia; la constancia, la virtud probada; la virtud probada, la esperanza". (Rm 5, 3-4)

2 La prueba del ego

Amar implica hacer a un lado el ego y entregarse al otro, por lo que esta prueba nos recuerda que amar también es servir al otro y procurar su bien, por lo que nos invita a salir de nosotros mismos para amar de verdad.

"No hagan nada por espíritu de discordia o de vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos". (Flp 2, 3)

3 La prueba del tiempo

Uno de los males que dañan el corazón de la sociedad actual es la ansiedad, cuándo un corazón vive bajo ese sentimiento, comienza a haber duda e incluso desesperación. Miedo a que la relación no sea lo suficientemente buena. Sin embargo, lo que resiste al tiempo y a los retos es el amor.

"Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol". (Ecl 3, 1)

4 La prueba de la comunicación

La comunicación es el pilar fundamental de toda relación de pareja. Y aunque esta es una prueba difícil para muchos, nos invita a hablar siempre con honestidad y por el bien del otro, es decir que nos permite comunicar no sólo las alegrías sino también los desacuerdos de manera fraterna, hablando siempre con verdad, amor, ternura y respeto.

"Por el contrario, viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente, unidos a Cristo. Él es la Cabeza". (Ef 4, 15)

5 La prueba de los límites

Establecer límites claros y sanos en una relación es un paso fundamental que la pareja debe dar y aunque para muchos no es fácil llegar a un acuerdo y respetar los límites de cada uno también es amar. "El amor sano protege al corazón".

"Con todo cuidado vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida". (Prov 4,23)

6 La prueba de la familia y del entorno

Cuando ambos empiezan su matrimonio y a formar su propio hogar, seguro habrá opiniones por parte de sus familias. Pero esta prueba nos recuerda que ahora las decisiones son de los cónyuges, teniendo a Dios en el centro de la relación.

"Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne". (Gn 2,24)

7 La prueba de la fe

Pazargic Liviu | Shutterstock

Habrá momentos en la relación donde quizás su fe tambalee o donde uno sufre de pereza espiritual o pase por algún desierto. Sin embargo, es ahí donde el otro puede apoyarlo y juntos reforzar la oración y la vida espiritual.

"Pues caminamos en la fe y no en la visión...". ( 2 Co 5,7)

8 La prueba del propósito

Toda relación debe tener un propósito y el principal propósito será alcanzar a Cristo, por lo que ante esta prueba. Para afrontar esta prueba conviene acercarse a retiros que los guíen y los acerquen al Reino de Dios para recordar el verdadero propósito de la relación y con miras hacia el cielo.