¿Por qué la Iglesia venezolana vive con esperanza?

El secretario del Episcopado de Venezuela explicó a Aleteia las razones por las que la Iglesia venezolana tiene esperanza, a pesar de su situación política

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Ayudo a sembrar esperanza

Hace unos meses, Venezuela fue noticia mundial por la forma en que su presidente fue derrocado. Desde entonces, la situación política ha cambiado, pero no así la económica. El pueblo sigue luchando contra la falta de los insumos básicos para vivir, sin embargo, Monseñor José Antonio Da Conceição Ferreira, obispo de Puerto Cabello y secretario general de la Conferencia Episcopal de Venezuela, explica a Aleteia por qué la Iglesia venezolana conserva la esperanza.

Un pueblo que vive con alegría

Monseñor José Antonio Da Conceição Ferreira es un obispo joven, el próximo 6 de julio se cumplirán dos años de su consagración episcopal. Su diócesis de Puerto Cabello consta de quince parroquias y su seminario tiene siete estudiantes.

Nos comenta que Venezuela sufre mucho por la carencia de servicios públicos, los problemas de educación y de salud, lo que personalmente le afecta por tener un pueblo empobrecido, ya que también dificulta el área pastoral.

Sin embargo, a pesar de las dificultades materiales “es un pueblo con muchísima fe, un pueblo que ha abrazado a Dios y va al encuentro de Dios de la mano de la santísima Virgen María”, menciona. No pierden la esperanza ni la alegría, una característica propia de los venezolanos, porque a pesar de los cortes de electricidad o la falta agua “siempre tienen la chispa del humor para sobrevivir”.

El obispo comparte que tienen dos años sin recibir agua corriente en la casa episcopal, “pero a pesar de todo eso, el venezolano siempre procura la fraternidad de sentirse hermano”. Y agrega: “No voy a negar que en mi pueblo mucha gente está herida por tantos años de este conflicto”, pero “tienen deseo de curar las heridas, de abrazar a la verdadera vida que es Cristo Jesús”.

El regreso de los emigrantes sería complicado

Un tema delicado es el regreso de los emigrantes a su patria. Mons. José Antonio percibe que es una situación complicada: “¿Y si ahorita nos llegaran todos los emigrantes? Pues colapsaríamos”, porque no hay suficiente agua ni electricidad.

Lo mismo ocurre con los servicios públicos y el poder adquisitivo del venezolano que “es paupérrimo”, aunque tienen la esperanza de reencontrarse porque su intención jamás fue migrar. El obispo puntualiza que esta situación “fracturó profundamente la emoción, la emotividad del venezolano, la familia literalmente se sintió rota. Y es una herida que la gente quiere sanar. Y el reencuentro lo va a hacer”, comenta.

Mónica Muñoz

La esperanza está en Dios

Surge la pregunta necesaria: ¿en qué sostiene su fe y su esperanza? Porque puede pensarse que él, como es obispo, tiene todo solucionado. Sin embargo, responde que “la esperanza está en confiar en Dios”.

“Y mira que hemos visto muchas cosas. Yo he visto muchas cosas de hambre, de miseria, de injusticia que me duelen profundamente. Pero no dejo de confiar en que Dios está ahí y me ha dado las pruebas en el camino de que está a mi lado, de que está a nuestro lado como pueblo, es la confianza en Él la que mantiene mi esperanza viva”.

Y lo principal: vive con su gente, que está agradecida porque eso. Comenta que en una asamblea le manifestaron: “Monseñor no nos deje, camine con nosotros, hágase más presente en todas las comunidades”, es lo que el pueblo de Dios desea, que su obispo esté en medio de ellos.

Y se lamenta porque “a veces, ¡pobres! les tengo la deuda porque siendo secretario general tengo que dejar algunos días la diócesis”, pero “la fortaleza de nuestro pueblo humanamente hablando, es la cercanía y la presencia de su obispo en medio de ellos. Así es”.

El secreto: la unidad de los obispos

Comentamos sobre los rumores de quienes suponen que México será como Venezuela. ¿Qué nos recomienda para sostener nuestra fe?

“Nuestro secreto como Iglesia venezolana ha sido nuestra fidelidad a Jesucristo y a la Iglesia, al magisterio y la comunión sólida que se ha mantenido en el episcopado”, dice convencido. “El pueblo de Dios ha visto que los obispos están unidos, y eso les ha hecho tener credibilidad en la Iglesia. No han visto un episcopado donde cada quien anda por su cuenta, sino un episcopado unido y evangelizando. Eso es a lo que les invitaría: a mantener la mirada fija en Jesús, a llevar en el corazón su evangelio, a mantenerse unidos y amando a su pastor, unidos en la oración, caminando juntos”.

De la mano de Jesús

Para concluir, el secretario general del episcopado venezolano da un mensaje a todos los católicos: