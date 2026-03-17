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León XIV conversa con el presidente palestino por teléfono

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MASSIMO VALICCHIA | MASSIMO VALICCHIA

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I.Media - publicado el 17/03/26
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Durante la conversación, el Papa "renovó el compromiso de la Santa Sede de lograr la paz a través del diálogo político y diplomático, con pleno respeto del derecho internacional", declaró la Santa Sede

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El papa León XIV recibió una llamada telefónica la mañana del 16 de marzo de 2026 del presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Mientras la ofensiva israelí-estadounidense en Irán entraba en su tercera semana, la conversación se centró en "los preocupantes acontecimientos en el conflicto de Oriente Medio y las condiciones de vida del pueblo palestino".

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Tags:
diplomaciapapa leon xivsanta sede
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