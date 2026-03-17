León XIV conversa con el presidente palestino por teléfono

El papa León XIV recibió una llamada telefónica la mañana del 16 de marzo de 2026 del presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Mientras la ofensiva israelí-estadounidense en Irán entraba en su tercera semana, la conversación se centró en "los preocupantes acontecimientos en el conflicto de Oriente Medio y las condiciones de vida del pueblo palestino".

Durante la conversación, el Papa "renovó el compromiso de la Santa Sede de lograr la paz a través del diálogo político y diplomático, con pleno respeto del derecho internacional", declaró la Santa Sede

Durante la conversación, el Papa "renovó el compromiso de la Santa Sede de lograr la paz a través del diálogo político y diplomático, con pleno respeto del derecho internacional", declaró la Santa Sede.

Este llamamiento se produce tras los intercambios previos entre León XIV y Mahmoud Abbas, quienes se reunieron en el Vaticano el 6 de noviembre de 2025. El encuentro entre el Papa y el líder palestino de 90 años fue entonces una oportunidad para reiterar la posición de la Santa Sede a favor de la "solución de dos Estados".

Gaza, una guerra eclipsada

La participación de Israel en la guerra en dos frentes —en Irán desde el 28 de febrero y en Líbano desde el 2 de marzo— ha eclipsado la situación de los palestinos, que sigue siendo crítica tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. En Gaza, el alto el fuego, que en teoría debía entrar en vigor el 10 de octubre de 2025, no ha impedido la continuación de los ataques israelíes que han causado la muerte de varios cientos de personas en los últimos meses. El 15 de marzo, nueve policías y cuatro civiles, entre ellos una mujer embarazada, murieron en bombardeos israelíes.

En el contexto de la guerra de Gaza, iniciada por la ofensiva de Hamás el 7 de octubre de 2023, el Papa Francisco hizo declaraciones contundentes sobre la respuesta israelí, equiparando los bombardeos con el terrorismo a la luz de las numerosas víctimas civiles y cuestionando la posibilidad de un genocidio. Sus declaraciones provocaron una crisis diplomática con Israel. Más cauto, León XIV no adoptó el término "genocidio", aunque expresó repetidamente su compasión por la "tierra martirizada" de Gaza.