La iglesia del Santo Sepulcro permanece cerrada en medio de la guerra

Ante la escalada de la guerra en Oriente Medio, la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén ha permanecido cerrada durante semanas, interrumpiendo las liturgias durante la Cuaresma

CUARESMA 2026

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Para los cristianos, la Iglesia del Santo Sepulcro es el centro de la historia que define su fe. La tradición sostiene que dentro de sus muros se encuentran tanto el Gólgota, donde Jesús fue crucificado, como la tumba de la que los cristianos creen que resucitó. Por eso, su prolongado cierre durante el actual conflicto en Oriente Medio está teniendo repercusiones en todo el mundo cristiano.

Las autoridades cerraron las puertas de la iglesia el 28 de febrero debido a la creciente preocupación por la seguridad ante la intensificación de la guerra regional. Desde entonces, el acceso a los principales lugares sagrados de la Ciudad Vieja se ha visto muy restringido.

Por primera vez en la historia reciente, las liturgias se han interrumpido dentro de la basílica durante semanas. Normalmente, el santuario alberga un ritmo de oración casi continuo, dirigido por las tres comunidades que comparten la custodia de la iglesia: la Iglesia Ortodoxa Griega, la Iglesia Apostólica Armenia y la Iglesia Católica Romana.

El lunes por la tarde, hora local, la policía israelí informó que varios puntos de la Ciudad Vieja de Jerusalén fueron alcanzados por fragmentos, incluyendo las inmediaciones de la Iglesia del Santo Sepulcro. Según The New York Times, el Patriarcado Latino de Jerusalén indicó que un fragmento cayó a tan solo unos cientos de metros de la iglesia y que al menos una persona resultó herida.

El camino de Jesús a la cruz

El cierre se produce en un momento especialmente delicado del calendario cristiano. La Cuaresma, tiempo de preparación para la Pascua, tradicionalmente ha atraído a peregrinos a Jerusalén de todo el mundo. Muchos recorren la Vía Dolorosa, la ruta que conmemora el camino de Cristo hacia la crucifixión, antes de reunirse para orar dentro del Santo Sepulcro. Ahora, estas prácticas centenarias se han visto interrumpidas abruptamente.

Los líderes religiosos en Tierra Santa afirman que la situación no tiene precedentes en cuanto a su duración. Incluso durante guerras y periodos de tensión anteriores, el culto en el lugar continuó de alguna forma. Las restricciones impuestas durante la pandemia limitaron las peregrinaciones, pero el clero pudo seguir celebrando liturgias dentro de la iglesia. La incertidumbre actual genera preocupación sobre las próximas celebraciones de la Semana Santa y la Pascua, los días más importantes del calendario cristiano.

Según la policía y los servicios de emergencia, fragmentos de misiles iraníes interceptados han caído recientemente en algunas zonas de Jerusalén durante la escalada del conflicto. Los informes indican que los restos cayeron cerca de la Ciudad Vieja, incluso en las inmediaciones de la Iglesia del Santo Sepulcro.

Estos incidentes han intensificado los temores sobre la seguridad en torno al santuario histórico.