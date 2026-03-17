El discreto hábito católico de Nicole Kidman antes de los Oscar

CUARESMA 2026
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La temporada de premios de Hollywood es famosa por su glamour, los nervios y la interminable preparación. Estilistas, ensayos, entrevistas y alfombras rojas: todo culmina en el momento en que las estrellas suben al escenario de los Óscar. Sin embargo, la galardonada actriz Nicole Kidman reveló recientemente que su propia preparación para la gran noche comienza en un lugar mucho más tranquilo.
Durante la cena previa a los Óscar organizada por Chanel y Charles Finch en el Polo Lounge de Beverly Hills, la actriz compartió un pequeño detalle sobre su rutina dominical que llamó la atención por su sencillez, según publicó Vanity Fair .
“Esto es una locura, pero iré a la iglesia mañana por la mañana... Haremos lo posible por encontrar un hueco... Me ayuda a centrarme. Es lo que hago los domingos.”
Fue una confesión que resultó a la vez sorprendente y reconfortante. En pleno fin de semana de mayor actividad en Hollywood, cuando las agendas están repletas y los nervios a flor de piel, la actriz ganadora del Oscar habló abiertamente sobre la importancia de dedicar tiempo a la misa.
Muchos reconocerán su explicación sobre la sensación de equilibrio. Entrar a la iglesia un domingo por la mañana le da un ritmo diferente al día. El bullicio de la semana se atenúa, la prisa constante cesa y, por un breve instante, hay espacio para respirar y reflexionar. Las prioridades cambian automáticamente.
La misa siempre ha ofrecido esa perspectiva. Los católicos suelen hablar de la Eucaristía como la "fuente y cumbre" de la vida cristiana, pero también proporciona algo profundamente humano: un momento para detenerse y reconectar con lo que más importa.
En ese sentido, el hábito de Kidman resulta a la vez personal y familiar. La fe se vive a menudo a través de pequeñas rutinas: volver semana tras semana al mismo lugar, a las mismas oraciones, al mismo momento de reflexión en silencio.
Para las celebridades de primer nivel, ese momento simplemente coincide con la víspera de una de las veladas más importantes del año.
Y quizás por eso su comentario tuvo tanta repercusión. En medio de la euforia de la noche más importante de Hollywood, les recordó a todos que a veces el mejor lugar para empezar el día es algo muy sencillo: un domingo por la mañana en la iglesia. Y se alegró de compartirlo con el resto del mundo.