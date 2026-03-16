Renueva tu hogar con estas cinco maneras para la primavera

La primavera trae consigo la irresistible necesidad de abrir las ventanas, cambiar las cosas de lugar y darle a la casa un nuevo aire

CUARESMA 2026

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Hay algo en la primavera que hace que la gente quiera reorganizar toda su casa. Quizás sea la luz del sol que vuelve a entrar por las ventanas. Quizás sea la primera brisa cálida que nos hace notar de repente la pila de revistas que queríamos ordenar hace tres meses. Sea cual sea la razón, la primavera ha sido durante mucho tiempo la temporada no oficial de la gran reorganización del hogar, reduciendo el caos y aumentando la calma.

La buena noticia es que los expertos en interiorismo afirman que no es necesario comprar nada nuevo para que una casa resulte más tranquila y acogedora. A menudo, los cambios más poderosos son los más sencillos: abrir las ventanas para mejorar la ventilación, dejar entrar más luz natural, reducir el desorden visual o incluso cambiar los muebles de sitio para que la habitación resulte más fluida. Estos pequeños ajustes pueden influir notablemente en la sensación de paz que transmite un espacio.

Y, sinceramente, los católicos deberían sentirse muy cómodos con esta idea. Al fin y al cabo, la Iglesia lleva siglos recomendando una especie de "reinicio interior". Y si la Cuaresma es la versión espiritual de la limpieza de primavera, entonces una suave renovación del hogar al comienzo de la primavera parece el complemento perfecto. Y para ayudarte en tu tarea, te proponemos algunas formas sorprendentemente alegres de hacerlo:

1 Que haya luz

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Uno de los cambios más fáciles es simplemente dejar que vuelva a entrar la luz. Después de meses de oscuridad invernal, abrir las cortinas y dejar que la luz del sol inunde la habitación puede cambiar instantáneamente el estado de ánimo. Los diseñadores señalan que la luz natural juega un papel importante en la sensación de relajación y concentración que se tiene en casa. Para los católicos, esa luz solar también tiene su propio simbolismo. Las iglesias están construidas para dar la bienvenida a la luz, recordándonos que la renovación rara vez ocurre en la oscuridad.

2 Dale vida a la distribución

Otro truco alegre es mover un poco las cosas. Reorganizar los muebles puede parecer trivial, pero incluso pequeños cambios pueden hacer que un espacio parezca nuevo. Los expertos suelen recomendar experimentar con las distribuciones en lugar de dar por sentado que la disposición original es la única que funciona. En otras palabras, ese sillón que has contemplado durante 10 años podría estar esperando el momento de cambiar de lugar.

3 Una buena limpieza

Como afirman muchos expertos, ordenar también merece un lugar en cualquier renovación primaveral. Un espacio abarrotado puede pesar silenciosamente en la mente, mientras que las superficies despejadas y las disposiciones más sencillas suelen hacer que una habitación resulte más tranquila. La buena noticia es que esto no requiere convertirse en minimalista de la noche a la mañana. A veces, simplemente significa elegir unas pocas cosas que son más importantes y dejarlas brillar.

4 Signos de fe

Para los católicos, la primavera es también un momento ideal para redescubrir los pequeños signos de fe que hay en casa. Quizás un crucifijo que merece un lugar más visible, una Biblia que podría estar abierta en lugar de guardada en un estante, o una estatua de la Virgen María que podría disfrutar de un poco de luz solar en el alféizar de la ventana. Mover estos objetos puede cambiar sutilmente el ambiente de una habitación, recordándonos que la fe no solo pertenece a la iglesia, sino también a la vida cotidiana.

5 Respira un poco de vida

Antonio Guillem | Shutterstock

Y, por último, existe una antigua técnica espiritual conocida como "abrir las ventanas y dejar que la casa respire". Los diseñadores recomiendan la ventilación cruzada para refrescar la casa y eliminar el aire viciado. Cualquiera que haya abierto las ventanas en el primer día cálido de primavera sabe exactamente a qué se refieren. La casa parece despertar.

Lo cual, en cierto modo, es el objetivo. La primavera siempre ha sido sinónimo de renovación. Los jardines vuelven a florecer. Los árboles recuperan sus hojas. Incluso nuestras casas parecen estirarse después del invierno. Así que si esta temporada sientes la necesidad de ordenar, cambiar y refrescar tu espacio, puede que no sea solo un instinto doméstico.