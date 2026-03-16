“Nada es más dulce” que la caridad, declaró León XIV en una parroquia en Roma

En su quinta visita consecutiva a una parroquia romana en domingo, León XIV afirmó que Dios siempre vendrá "para traer luz, esperanza y paz a la humanidad" el 15 de marzo de 2026. Durante una misa celebrada en la iglesia del Sacro Cuore di Gesù, al noreste de Roma, el pontífice felicitó a la comunidad cristiana local, comprometida con el acompañamiento de extranjeros, la ayuda a los más pobres y el apoyo a los presos.

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Tras hacer un firme llamado a la paz durante el rezo del Ángelus al mediodía, el Papa volvió a condenar en su homilía la "absurda pretensión" de algunos de "resolver problemas y diferencias mediante la guerra". Denunció a quienes pretenden "invocar el nombre de Dios en estas decisiones que conducen a la muerte". Sin embargo, "Dios no puede ser aliado en la oscuridad", afirmó el Papa.

León XIV, quien presidió esta misa, vestía una casulla dorada con forro rosa. La tradición dicta que el cuarto domingo de Cuaresma, también llamado Domingo Laetare, los sacerdotes vistan de rosa. Esta excepción, en pleno tiempo de Cuaresma, donde el color litúrgico es el violeta, simboliza la alegría y la esperanza en la antesala de la Pascua.

Dios siempre viene "para traer luz, esperanza y paz a la humanidad", afirmó, subrayando que ese era el mensaje de este Domingo de Laetare . "Más allá de cualquier abismo en el que el hombre pueda caer por sus pecados, Cristo viene a traer una luz más brillante", continuó.

El pontífice peruano-estadounidense reflexionó entonces sobre cómo las personas pueden "ver con los ojos de Dios", como lo hizo el ciego tras ser sanado por Jesús en la lectura del Evangelio del día. Esto requiere, ante todo, "superar los prejuicios", afirmó, citando como ejemplo a Jesús, quien no vio al ciego como "un ser inferior", sino como "un ser querido que necesitaba ayuda".

El Papa número 267, que concelebró la Misa con el Cardenal Baldo Reina, Vicario General de la Diócesis de Roma, advirtió sobre la incapacidad de algunos para "reconocer, ante sus propios ojos, el rostro de Dios". "A veces nosotros también podemos estar ciegos en este sentido, cuando no nos damos cuenta de los demás y sus problemas", sugirió.

"Su parroquia ha cumplido fielmente su misión durante casi noventa años, con especial atención a las situaciones de pobreza, marginación y emergencia", elogió el Papa, haciendo referencia a la cercana prisión de Rebibbia. El párroco, el padre Francis Refalo, explicó antes de la visita que la proximidad a esta prisión constituía una "vocación particular para la parroquia" y que se brindaba gran atención a los "hermanos y hermanas encarcelados".

Citando iniciativas parroquiales para ayudar a los más pobres y a los extranjeros, como la asistencia para la vivienda y los cursos de idiomas, el Papa recordó que, según san Agustín, "nada es más dulce" que la caridad. Por ello, invitó a todos a "cultivar y difundir" este don.