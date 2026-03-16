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“Nada es más dulce” que la caridad, declaró León XIV en una parroquia en Roma

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 16/03/26
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En Domingo Laetare, el Papa León XIV afirmó que Dios siempre vendrá "para traer luz, esperanza y paz a la humanidad"

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Ayudo a sembrar esperanza

En su quinta visita consecutiva a una parroquia romana en domingo, León XIV afirmó que Dios siempre vendrá "para traer luz, esperanza y paz a la humanidad" el 15 de marzo de 2026. Durante una misa celebrada en la iglesia del Sacro Cuore di Gesù, al noreste de Roma, el pontífice felicitó a la comunidad cristiana local, comprometida con el acompañamiento de extranjeros, la ayuda a los más pobres y el apoyo a los presos.

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Tags:
caridadhomiliapapa leon xiv
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